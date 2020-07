Xetra-Aktienkurs NORMA Group-Aktie:

Kurzprofil NORMA Group SE:



Die NORMA Group SE (ISIN: DE000A1H8BV3, WKN: A1H8BV, Ticker-Symbol: NOEJ, Nasdaq OTC-Symbol: NOEJF) ist ein internationaler Markt- und Technologieführer für hochentwickelte Verbindungstechnik mit über 60 Jahren Erfahrung in der Herstellung und Produktentwicklung. Das Unternehmen mit rund 7.600 Mitarbeitern verfügt über ein weltweites Netzwerk mit zahlreichen Produktionsstätten und Vertriebsstandorten in Europa, Nord-, Mittel- und Südamerika sowie im asiatisch-pazifischen Raum.



Das Unternehmen fertigt ein breites Sortiment innovativer Verbindungslösungen in drei Produktkategorien (Befestigungsschellen, Verbindungselemente und Fluidsysteme) und ist ein führender Anbieter von Systemlösungen. Qualitätsbewusstsein und technologische Spitzenklasse haben der NORMA Group das Vertrauen von mehr als 10.000 Kunden in 100 Ländern gebracht. (06.07.2020/ac/a/nw)







Hannover (www.aktiencheck.de) - NORMA Group-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der NORD LB:Frank Schwope, Analyst der NORD LB, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Verbindungstechnikspezialisten NORMA Group SE (ISIN: DE000A1H8BV3, WKN: A1H8BV, Ticker-Symbol: NOEJ, Nasdaq OTC-Symbol: NOEJF).Die NORMA Group habe infolge der Corona-Pandemie beim Umsatz in den ersten drei Monaten 2020 einen Rückgang um 8,0% auf EUR 253,6 Mio. hinnehmen müssen. Währungseffekte hätten sich mit 0,9% positiv auf die Erlöse ausgewirkt. Der Umsatz sei in allen drei ausgewiesenen Regionen EMEA (Europe, Middle East and Africa), Amerika und Asien-Pazifik zurückgegangen. Grund hierfür sei im Wesentlichen das schwache Automobilgeschäft gewesen, das sich durch die mit der Corona-Pandemie verbundenen Einschränkungen seit März 2020 noch weiter eingetrübt habe.Die NORMA Group könne sich nicht den Auswirkungen der Corona-Pandemie entziehen. Der Analyst gehe davon aus, dass der Konzern im zweiten Quartal - wie viele Unternehmen - rote Zahlen schreibe, aber auf Jahressicht den schwarzen Bereich erreiche. Die sukzessive Erholung der Geschäftstätigkeit sollte im zweiten Halbjahr einsetzen können. Der Kurs der NORMA Group-Aktie habe sich seit dem 52-Wochen-Tief Mitte März wieder deutlich um knapp 58% erholen können, erreiche jedoch noch nicht wieder den Vor-Krisen-Level.Mit Blick auf das Chance-Risiko-Profil sowie das gegenwärtige Marktgeschehen bestätigt Frank Schwope, Analyst der NORD LB, zunächst sein Anlageurteil "halten" für die NORMA Group-Aktie, erhöht aber zugleich das Kursziel für das Wertpapier von EUR 19,00 auf EUR 25,00. (Analyse vom 06.07.2020)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der NORMA Group SE: Keine vorhanden.Börsenplätze NORMA Group-Aktie: