Xetra-Aktienkurs NORMA Group-Aktie:

21,04 EUR +10,74% (17.04.2020, 15:48)



Tradegate-Aktienkurs NORMA Group-Aktie:

21,00 EUR +10,41% (17.04.2020, 15:58)



ISIN NORMA Group-Aktie:

DE000A1H8BV3



WKN NORMA Group-Aktie:

A1H8BV



Ticker-Symbol NORMA Group-Aktie:

NOEJ



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol NORMA Group-Aktie:

NOEJF



Kurzprofil NORMA Group SE:



Die NORMA Group SE (ISIN: DE000A1H8BV3, WKN: A1H8BV, Ticker-Symbol: NOEJ, Nasdaq OTC-Symbol: NOEJF) ist ein internationaler Markt- und Technologieführer für hochentwickelte Verbindungstechnik mit über 60 Jahren Erfahrung in der Herstellung und Produktentwicklung. Das Unternehmen mit rund 7.600 Mitarbeitern verfügt über ein weltweites Netzwerk mit zahlreichen Produktionsstätten und Vertriebsstandorten in Europa, Nord-, Mittel- und Südamerika sowie im asiatisch-pazifischen Raum.



Das Unternehmen fertigt ein breites Sortiment innovativer Verbindungslösungen in drei Produktkategorien (Befestigungsschellen, Verbindungselemente und Fluidsysteme) und ist ein führender Anbieter von Systemlösungen. Qualitätsbewusstsein und technologische Spitzenklasse haben der NORMA Group das Vertrauen von mehr als 10.000 Kunden in 100 Ländern gebracht. (17.04.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NORMA Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Verbindungstechnikspezialisten NORMA Group SE (ISIN: DE000A1H8BV3, WKN: A1H8BV, Ticker-Symbol: NOEJ, Nasdaq OTC-Symbol: NOEJF) unter dir Lupe.Der Verbindungstechnikspezialist leide zwar auch unter den Auswirkungen der Corona-Pandemie. Im Gegensatz zu anderen reinen Automobilzulieferern sei die NORMA Group jedoch deutlich breiter aufgestellt. Analysten sähen zum Teil deutliches Erholungspotenzial.Der Konzern generiere nur 50 Prozent der Umsätze mit der Autoindustrie, rund 20 Prozent im Bereich Wassermanagement. Die NORMA Group produziere u.a. Schläuche, Verschraubungen, Rohre und Befestigungen, die auch noch in der Luft- und Seefahrt sowie in Kühlsystemen zum Einsatz kommen würden.Der SDAX-Titel sei seit dem Ausbruch der Coronakrise dennoch im Gleichklang mit den Autozulieferern unter die Räder gekommen. Analysten würden daher von einem robusten Geschäftsmodell sprechen, das es derzeit zur einer Schnäppchenbewertung gebe.Die nächsten Zahlen gebe es Anfang Mai. DER AKTIONÄR hat in dieser Woche im Real-Depot zu 19,24 Euro eine Trading-Position eröffnet, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze NORMA Group-Aktie: