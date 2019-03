Tradegate-Aktienkurs NORMA Group-Aktie:

45,32 EUR +1,61% (21.03.2019, 10:03)



ISIN NORMA Group-Aktie:

DE000A1H8BV3



WKN NORMA Group-Aktie:

A1H8BV



Ticker-Symbol NORMA Group-Aktie:

NOEJ



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol NORMA Group-Aktie:

NOEJF



Kurzprofil NORMA Group SE:



Die NORMA Group SE (ISIN: DE000A1H8BV3, WKN: A1H8BV, Ticker-Symbol: NOEJ, Nasdaq OTC-Symbol: NOEJF) ist ein internationaler Markt- und Technologieführer für hochentwickelte Verbindungstechnik mit über 60 Jahren Erfahrung in der Herstellung und Produktentwicklung. Das Unternehmen mit rund 7.600 Mitarbeitern verfügt über ein weltweites Netzwerk mit zahlreichen Produktionsstätten und Vertriebsstandorten in Europa, Nord-, Mittel- und Südamerika sowie im asiatisch-pazifischen Raum.



Das Unternehmen fertigt ein breites Sortiment innovativer Verbindungslösungen in drei Produktkategorien (Befestigungsschellen, Verbindungselemente und Fluidsysteme) und ist ein führender Anbieter von Systemlösungen. Qualitätsbewusstsein und technologische Spitzenklasse haben der NORMA Group das Vertrauen von mehr als 10.000 Kunden in 100 Ländern gebracht. (21.03.2019/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - NORMA Group: Jahresziele erreicht - AktienanalyseDer Zulieferer NORMA (ISIN: DE000A1H8BV3, WKN: A1H8BV, Ticker-Symbol: NOEJ, Nasdaq OTC-Symbol: NOEJF) hat seine Jahresziele erreicht, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Obwohl sich das Wachstum im vierten Quartal stark verlangsamt habe, seien die Erlöse 2018 um 6,6 Prozent auf rund 1,08 Mrd. Euro geklettert. Organisch habe das Wachstum bei 7,7 Prozent gelegen. NORMA habe fünf bis acht Prozent angepeilt. Auch der Rückgang der bereinigten EBITA-Marge auf 16 Prozent (Vorjahr: 17,2 Prozent) sei keine Überraschung gewesen. NORMA habe seine Aktionäre bereits im Sommer auf eine niedrigere Ausbeute eingestimmt.CEO Bernd Kleinhens habe sich daher im Großen und Ganzen zufrieden gezeigt: "2018 war ein herausforderndes, aber auch erfolgreiches Jahr für die Norma Group", so der Manager. "Zwar hat sich die angespannte Situation auf den Rohstoffmärkten auf Ergebnis und Marge ausgewirkt. Aber das starke organische Wachstum zeigt uns, dass unsere Produkte weltweit immer stärker gefragt sind."Um wieder profitabler zu werden, habe das Unternehmen im vierten Quartal 2018 mit der Umsetzung eines Optimierungsprogramm begonnen. Dieses ziele unter anderem darauf ab, die Struktur zu straffen und das Produktionsnetzwerk besser aufzustellen. Das koste zwar zunächst 15 Mio. Euro. Ab 2021 solle das Programm dann aber zu einem positiven Ergebnisbeitrag in Höhe von zehn bis 15 Mio. Euro jährlich führen. Ein klares Signal an die Anteilseigern, dass es mit der Profitabilität künftig wieder aufwärts gehen solle. (Ausgabe 11/2019)Börsenplätze NORMA Group-Aktie:Xetra-Aktienkurs NORMA Group-Aktie:45,20 EUR +0,94% (21.03.2019, 10:27)