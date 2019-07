Xetra-Aktienkurs NORMA Group-Aktie:

33,18 EUR -0,84% (25.07.2019, 15:55)



Tradegate-Aktienkurs NORMA Group-Aktie:

33,04 EUR -1,55% (25.07.2019, 15:53)



ISIN NORMA Group-Aktie:

DE000A1H8BV3



WKN NORMA Group-Aktie:

A1H8BV



Ticker-Symbol NORMA Group-Aktie:

NOEJ



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol NORMA Group-Aktie:

NOEJF



Kurzprofil NORMA Group SE:



Die NORMA Group SE (ISIN: DE000A1H8BV3, WKN: A1H8BV, Ticker-Symbol: NOEJ, Nasdaq OTC-Symbol: NOEJF) ist ein internationaler Markt- und Technologieführer für hochentwickelte Verbindungstechnik mit über 60 Jahren Erfahrung in der Herstellung und Produktentwicklung. Das Unternehmen mit rund 7.600 Mitarbeitern verfügt über ein weltweites Netzwerk mit zahlreichen Produktionsstätten und Vertriebsstandorten in Europa, Nord-, Mittel- und Südamerika sowie im asiatisch-pazifischen Raum.



Das Unternehmen fertigt ein breites Sortiment innovativer Verbindungslösungen in drei Produktkategorien (Befestigungsschellen, Verbindungselemente und Fluidsysteme) und ist ein führender Anbieter von Systemlösungen. Qualitätsbewusstsein und technologische Spitzenklasse haben der NORMA Group das Vertrauen von mehr als 10.000 Kunden in 100 Ländern gebracht. (25.07.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - NORMA Group: Eine Bodenbildung ist weiter nicht in Sicht - AktienanalyseNach einem deutlichen Gewinnrückgang in den ersten drei Monaten hatte sich der Auto- und Industriezulieferer NORMA (ISIN: DE000A1H8BV3, WKN: A1H8BV, Ticker-Symbol: NOEJ, Nasdaq OTC-Symbol: NOEJF) noch zuversichtlich gezeigt, dass sich die Lage in den kommenden Quartalen verbessern wird, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Nun sei der Konzern zurückgerudert: Der Umsatz aus eigener Kraft, sprich bereinigt um Währungseffekte sowie Zu- und Verkäufe, dürfte 2019 bestenfalls nur noch um ein Prozent zulegen, habe es geheißen. Es sei aber auch ein Rückgang um ein Prozent möglich. Zuvor habe NORMA noch ein Plus von ein bis drei Prozent in Aussicht gestellt.Aber das sei nicht alles: Auch das ursprüngliche EBITA-Margenziel von 15 bis 17 Prozent sei aufgegeben worden. Stattdessen peile NORMA nun lediglich einen Wert über 13 Prozent an. Zur Begründung habe das Unternehmen auf ein schwächer als erwartetes Marktumfeld im globalen Automobilgeschäft sowie die weltweiten Handelsauseinandersetzungen und Sanktionen verwiesen. Die damit im Zusammenhang stehenden Investitionszurückhaltungen schlügen sich insbesondere in den Regionen EMEA und Asien-Pazifik in einem anhaltend rückläufigen Geschäft nieder, habe der Konzern erklärt. Und eine Belebung in der zweiten Jahreshälfte 2019 sei aus heutiger Sicht nicht absehbar.Das würden Anleger natürlich gar nicht gerne hören: Die NORMA Group-Aktie sei auf Tauchstation und markierte mit weniger als 30 Euro den tiefsten Stand seit Mitte 2013 gegangen. Zwar habe der Titel anschließend wieder etwas an Boden gut machen können, der Abwärtstrend sei allerdings weiter intakt. Formal handle es sich also bislang lediglich um eine technische Gegenreaktion.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze NORMA Group-Aktie: