Kurzprofil NORMA Group SE:



Die NORMA Group SE (ISIN: DE000A1H8BV3, WKN: A1H8BV, Ticker-Symbol: NOEJ, Nasdaq OTC-Symbol: NOEJF) ist ein internationaler Markt- und Technologieführer für hochentwickelte Verbindungstechnik mit über 60 Jahren Erfahrung in der Herstellung und Produktentwicklung. Das Unternehmen mit rund 7.600 Mitarbeitern verfügt über ein weltweites Netzwerk mit zahlreichen Produktionsstätten und Vertriebsstandorten in Europa, Nord-, Mittel- und Südamerika sowie im asiatisch-pazifischen Raum.



Das Unternehmen fertigt ein breites Sortiment innovativer Verbindungslösungen in drei Produktkategorien (Befestigungsschellen, Verbindungselemente und Fluidsysteme) und ist ein führender Anbieter von Systemlösungen. Qualitätsbewusstsein und technologische Spitzenklasse haben der NORMA Group das Vertrauen von mehr als 10.000 Kunden in 100 Ländern gebracht. (02.06.2022/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - NORMA Group: Analysten sehen Luft nach oben - AktienanalyseDie Experten vom "ZertifikateJournal" nehmen in ihrer aktuellen Ausgabe die NORMA Group-Aktie (ISIN: DE000A1H8BV3, WKN: A1H8BV, Ticker-Symbol: NOEJ) unter die Lupe.Aktien aus dem Autosektor hätten zuletzt nicht gerade zu den Favoriten der Anleger gehört. Auch die Papiere des Verbindungstechnikspezialisten NORMA hätten kräftig Federn lassen müssen. Inzwischen jedoch zeichne sich bei Kursen um 24 Euro eine Stabilisierung ab. Als Stütze würden sich die kürzlich vorgelegten Zahlen zum ersten Quartal erweisen. Zwar sei das bereinigte Ergebnis (EBIT) wegen höherer Kosten um knapp 18 Prozent auf 30,3 Mio. Euro gesunken. Und auch unter dem Strich habe NORMA mit 16,7 Mio. Euro fast ein Fünftel weniger als im Vorjahresquartal verdient. Dank eines starken Autogeschäfts auf dem amerikanischen Kontinent habe NORMA den Umsatz allerdings um 6,3 Prozent auf 304 Mio. Euro steigern können.Gleichzeitig habe sich der Auftragsbestand um rund ein Viertel auf 565 Mio. Euro erhöht. Am Ziel, die Erlöse 2022 aus eigener Kraft um einen mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich zu steigern, sei daher nicht gerüttelt worden. Zudem sollten im Gesamtjahr, trotz des Margenrückgangs im ersten Quartal um rund drei Prozentpunkte auf zehn Prozent, weiterhin rund elf Prozent vom Umsatz als operatives Ergebnis hängen bleiben (Vorjahr: 10,4 Prozent).Auch deswegen würden einige Analysten bei der seit Jahresbeginn recht schwachen Aktie erheblich Luft nach oben sehen. Die DZ BANK etwa taxiere den fairen Wert derzeit auf 36 Euro. Bei HSBC halte man sogar einen Anstieg auf 41 Euro für möglich. Gleichzeitig würden die Experten allerdings betonen, dass der Automarkt schwierig und die Situation in der Lieferkette herausfordernd bleibe. Eine gewisse Portion Vorsicht bei Investments könne daher wohl nicht schaden. (Ausgabe 21/2022)Börsenplätze NORMA Group-Aktie:Xetra-Aktienkurs NORMA Group-Aktie:24,88 EUR +0,32% (02.06.2022, 11:27)