Tradegate-Aktienkurs NORMA Group-Aktie:

41,56 EUR +2,21% (25.02.2021, 10:27)



ISIN NORMA Group-Aktie:

DE000A1H8BV3



WKN NORMA Group-Aktie:

A1H8BV



Ticker-Symbol NORMA Group-Aktie:

NOEJ



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol NORMA Group-Aktie:

NOEJF



Kurzprofil NORMA Group SE:



Die NORMA Group SE (ISIN: DE000A1H8BV3, WKN: A1H8BV, Ticker-Symbol: NOEJ, Nasdaq OTC-Symbol: NOEJF) ist ein internationaler Markt- und Technologieführer für hochentwickelte Verbindungstechnik mit über 60 Jahren Erfahrung in der Herstellung und Produktentwicklung. Das Unternehmen mit rund 7.600 Mitarbeitern verfügt über ein weltweites Netzwerk mit zahlreichen Produktionsstätten und Vertriebsstandorten in Europa, Nord-, Mittel- und Südamerika sowie im asiatisch-pazifischen Raum.



Das Unternehmen fertigt ein breites Sortiment innovativer Verbindungslösungen in drei Produktkategorien (Befestigungsschellen, Verbindungselemente und Fluidsysteme) und ist ein führender Anbieter von Systemlösungen. Qualitätsbewusstsein und technologische Spitzenklasse haben der NORMA Group das Vertrauen von mehr als 10.000 Kunden in 100 Ländern gebracht. (25.02.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - NORMA Group: Der Aktie geht langsam aber sicher die Puste aus - AktienanalyseDie Corona-Krise und hohe Umbaukosten haben dem Auto- und Industriezulieferer NORMA (ISIN: DE000A1H8BV3, WKN: A1H8BV, Ticker-Symbol: NOEJ, Nasdaq OTC-Symbol: NOEJF) schwer zugesetzt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Bei einem Umsatzrückgang um 13,4 Prozent auf 952,2 Mio. Euro sei das bereinigte operative Ergebnis (EBITA) 2020 nach ersten Berechnungen um 62,3 Prozent auf 54,6 Mio. Euro eingebrochen. Die entsprechende Marge habe bei 5,7 Prozent und damit ebenfalls deutlich unter den 13,2 Prozent ein Jahr zuvor gelegen.Konzernchef Michael Schneider habe sich mit dem Erreichten dennoch zufrieden gezeigt. Insgesamt habe sich das Geschäft der Maintaler "in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld" im vergangenen Jahr "als robust erwiesen", habe der Manager befunden. Er habe außerdem betont, dass sich die Nachfrage nach einem starken Rückgang der Geschäfte im ersten Halbjahr im weiteren Verlauf - vor allem in China - wieder erholt habe. Tatsächlich habe das Unternehmen im Schlussquartal den Umsatz mit 261,2 Mio. Euro stabil halten können, organisch habe er sogar um 3,8 Prozent zugelegt. Das bereinigte EBITA sei um 16,3 Prozent auf 21,3 Mio. Euro gesunken.An der Börse hätten die Vorab-Zahlen für wenig Bewegung gesorgt. Selbst mehrere positive Analystenkommentare hätten Anleger nicht aus der Reserve locken können - ein klarer Hinweis darauf, dass die sich aufhellenden Geschäftsaussichten bereits in den Kursen eingepreist seien. Anleger sind daher nicht schlecht beraten, bestehende Long-Positionen durch Seitwärtsprodukte zu ersetzen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 7/2021)Börsenplätze NORMA Group-Aktie:Xetra-Aktienkurs NORMA Group-Aktie:41,56 EUR +2,36% (25.02.2021, 10:15)