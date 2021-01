Der wesentliche Faktor für Aktienrenditen im Jahr 2021 werde eine Beschleunigung des Gewinnwachstums sein. Die regionalen Unterschiede würden erheblich sein. Das stärkste Gewinnwachstum werde in Europa und Japan zu verzeichnen sein, das "schwächste" Wachstum in den USA. Die Gewinne in den zyklischeren europäischen und japanischen Märkten seien seit Ausbruch der Pandemie viel stärker zurückgegangen als im eher technologieorientierten US-Markt. Die Zurückhaltung der Zentralbanken bezüglich einer restriktiveren Geldpolitik werde die Aktienrisikoprämie stützen, die vor allem außerhalb der USA immer noch attraktiv sei. Somit seien zweistellige Renditen im Jahr 2021 eine reale Möglichkeit.



In den USA werde die Unterstützung der Wirtschaft durch die Regierung und die Federal Reserve in diesem Jahr entscheidend sein. Ein neues Konjunkturpaket werde wahrscheinlich in der ersten Hälfte des Jahres 2021 ausgehandelt. Darüber hinaus seien nach den Wahlen in Georgia die Mehrheitsverhältnisse im Senat dafür entscheidend, dass Biden einige seiner langfristigen Initiativen in Bereichen wie Infrastruktur und Gesundheitsversorgung umsetzen könne.



Bei Aktien sei NN IP global und in der Eurozone leicht übergewichtet, in Großbritannien, Japan sowie den Schwellenländern (EMs) neutral und in den USA etwas untergewichtet.



Die Inflation könnte Anleihen im Jahr 2021 gefährlich werden. In den letzten 30 Jahren habe die Globalisierung die Desinflation vorangetrieben, aber bereits im letzten Jahrzehnt sei sie ins Stocken geraten. Die Pandemie könnte den Trend gänzlich umkehren. Die Regierungen in fast allen Ländern hätten sowohl die Fiskal- als auch die Geldpolitik deutlich gelockert, was zu Inflation führen könnte. Die attraktivsten Gelegenheiten für 2021 würden sich bei Emittenten bieten, deren Spreads sich 2020 deutlich ausgeweitet hätten, die aber immer noch über ausreichend Liquidität zur Finanzierung ihrer Geschäftstätigkeit verfügen würden.



NN IP sei leicht übergewichtet in den USA und der Eurozone im Investment-Grade-Bereich sowie bei EM-Hartwährungsanleihen und deutlich übergewichtet in den USA und der Eurozone im High-Yield-Bereich.



Die Aussichten für Schwellenländeranlagen seien positiv, bedingt durch die Erholung der Weltwirtschaft nach der Pandemie, die solide Entwicklung der chinesischen Wirtschaft und die anhaltende globale Suche nach Rendite. Da die Divergenz zwischen den Ländern zunehme, würden Investoren die meisten Chancen in der Differenzierung zwischen Ländern und Regionen finden. Bei Aktien scheint die asiatische Region am besten aufgestellt zu sein, während bei Anleihen die hochverzinslichen Frontier-Märkte in Hartwährung attraktiver erscheinen, so die Experten von NN Investment Partners.



Europa werde in diesem Jahr weltweit führend im Bereich der nachhaltigen Finanzwirtschaft sein; Spillover-Effekte würden in der gesamten entwickelten Welt zu spüren sein. Festverzinsliche Wertpapiere würden gegenüber Aktien aufholen, da die Emissionen von grünen Anleihen zunehmen würden.



Bei der Finanzierung von Akquisitionen, Infrastruktur, Immobilien und globalem Handel dürfte Private Debt in den kommenden Jahren eine noch größere Rolle spielen. Auch Alternative Credit könnte Investoren eine zusätzliche Möglichkeit zur Renditesteigerung und zur Stärkung ihres ESG-Engagements bieten, sofern die Anleihen positiv mit Klimawandel, Energiewende, Umwelt und nachhaltigem Wachstum verbunden seien. (19.01.2021/ac/a/m)





