Kurzprofil NIU Technologies:



NIU Technologies (ISIN: US65481N1000, WKN: A2N7LN, Ticker-Symbol: 0O9, Nasdaq-Symbol: NIU) entwickelt, fertigt und vertreibt Lösungen für die Elektromobilität. Das Unternehmen bietet intelligente elektrische Zweiräder an. (22.10.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NIU Technologies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Elektrorollern NIU Technologies (ISIN: US65481N1000, WKN: A2N7LN, Ticker-Symbol: 0O9, Nasdaq-Symbol: NIU) unter die Lupe.NIU Technologies profitiere voll und ganz vom E-Mobilitäts-Hype. Allein im letzten halben Jahr habe sich die Aktie des Start-Ups mehr als vervierfacht. In dieser Woche habe der Wert jedoch deutlich an Fahrt verloren. Sei der Höhenflug jetzt schon vorbei? Darauf müssten sich Anleger einstellen.Zum Monatsbeginn sei die NIU Technologies-Aktie aus ihrer Dreiecksformation ausgebrochen, die sie seit Juli ausgebildet habe. Der Kurs habe dabei die obere Begrenzungslinie und die 50-Tage-Linie gekreuzt, die beide bei rund 20 Dollar gestanden hätten. Darauf sei eine starke Aufwärtsbewegung gefolgt, die am Montag mit einem neuen Allzeithoch bei 33,51 Dollar ihr Ende gefunden habe.Von dort aus habe der Wert bis an die 30-Dollar-Marke zurückgesetzt, sich aber bisher darüber halten können. Sollte die Aktie in den folgenden Tagen nun doch nachhaltig unter diese wichtige Marke fallen, müsse mit einem weiteren Rücksetzer bis zum Juli-Hoch bei 25,88 Dollar gerechnet werden. Aufgrund der hohen Trendstärke (ADX-Indikator) sollte der Wert hier aber spätestens wieder seine Aufwärtsbewegung fortsetzen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze NIU Technologies ADR-Aktie: