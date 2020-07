Nasdaq-Aktienkurs NIU Technologies ADR-Aktie:

19,98 USD -2,39% (07.07.2020, 18:30)



ISIN NIU Technologies ADR-Aktie:

US65481N1000



WKN NIU Technologies ADR-Aktie:

A2N7LN



Ticker-Symbol NIU Technologies ADR-Aktie:

0O9



Nasdaq Ticker-Symbol NIU Technologies ADR-Aktie:

NIU



Kurzprofil NIU Technologies:



NIU Technologies (ISIN: US65481N1000, WKN: A2N7LN, Ticker-Symbol: 0O9, Nasdaq-Symbol: NIU) entwickelt, fertigt und vertreibt Lösungen für die Elektromobilität. Das Unternehmen bietet intelligente elektrische Zweiräder an. (30.07.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NIU Technologies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie des Herstellers von Elektrorollern NIU Technologies (ISIN: US65481N1000, WKN: A2N7LN, Ticker-Symbol: 0O9, Nasdaq-Symbol: NIU) unter die Lupe.Das Papier des chinesischen Unternehmens habe am Mittwoch ohne große Meldungen um rund ein Zehntel zugelegt. Dabei sei auch die 20-USD-Marke geknackt worden. Mit starken Absatzzahlen im Rücken laufe die NIU Technologies-Aktie seit Anfang Juli nach oben. Der Titel sei nun dabei, eine Seitwärtsrange nach oben zu verlassen. Die Zahlen am 17. August könnten NIU Technologies-Aktie auf das Hoch bei über 25 USD treiben, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 30.07.2020)Das vollständige Interview mit Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze NIU Technologies ADR-Aktie:Tradegate-Aktienkurs NIU Technologies ADR-Aktie:16,90 EUR -2,59% (07.07.2020, 18:34)