Kurzprofil NIU Technologies:



NIU Technologies (ISIN: US65481N1000, WKN: A2N7LN, Ticker-Symbol: 0O9, Nasdaq-Symbol: NIU) entwickelt, fertigt und vertreibt Lösungen für die Elektromobilität. Das Unternehmen bietet intelligente elektrische Zweiräder an. (06.04.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NIU Technologies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des chinesischen Herstellers von Elektrorollern NIU Technologies (ISIN: US65481N1000, WKN: A2N7LN, Ticker-Symbol: 0O9, Nasdaq-Symbol: NIU) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.NIU Technologies habe die Absatzzahlen für das 1. Quartal gebracht. Diese seien nach Ansicht des Aktienprofis echt gut ausgefallen. Man habe 150.000 E-Scooter abgesetzt. Das sei eine Steigerung um 300% gegenüber dem Vorjahr.NIU Technologies sei nicht besonders billig, aber auch nicht völlig überteuert. Das Unternehmen sei momentan 2,6 Mrd. USD wert. Dieses Jahr würden Umsätze um 660 Mio. USD erwartet, was gegenüber dem Vorjahr einen Anstieg von 90% bedeuten werde. Der Aktienprofi verweise auch darauf, dass NIU Technologies profitabel sei. Wenn alles planmäßig laufe, dann werde man zwischen 85 und 95 Cent je Aktie verdienen. Mit einem KGV von über 40 sei ein Wert, der in dem Tempo wachse, zwar kein Schnäppchen, aber das sei durchaus vertretbar. Man könnte die NIU Technologies-Aktie auf der Watchlist lassen und der ganze E-Hype könnte sie weiter nach oben treiben, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 06.04.2021)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze NIU Technologies ADR-Aktie: