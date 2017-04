Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" raten bei Kursen unter 20 Euro weiter zum Kauf der NEXUS-Aktie. (Analyse vom 24.04.2017)



Börsenplätze NEXUS-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs NEXUS-Aktie:

20,999 EUR +1,65% (24.04.2017, 08:20)



XETRA-Aktienkurs NEXUS-Aktie:

20,64 EUR (21.04.2017)



ISIN NEXUS-Aktie:

DE0005220909



WKN NEXUS-Aktie:

522090



Ticker-Symbol NEXUS-Aktie:

NXU



Kurzprofil NEXUS AG:



Die NEXUS AG (ISIN: DE0005220909, WKN: 522090, Ticker-Symbol: NXU) - der eHealth-Spezialist - entwickelt und vertreibt IT-Lösungen für das Gesundheitswesen. Diese Lösungen ermöglichen Krankenhäusern, Altenheimen, Rehabilitations- und Sozialeinrichtungen den Schritt in die digitale Patienteninformation. NEXUS unterstützt auch die integrierte Gesundheitsversorgung, die den Datenaustausch zwischen Hausarzt, Krankenhaus und der Rehabilitationsklinik ermöglicht. Mit über 650 Mitarbeitern entwickelt die NEXUS-Gruppe Softwarelösungen für das Gesundheitswesen, mit denen täglich über 180.320 Anwender in 25 Ländern weltweit arbeiten. (24.04.2017/ac/a/nw)



Haar (www.aktiencheck.de) - NEXUS-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" raten in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie der NEXUS AG (ISIN: DE0005220909, WKN: 522090, Ticker-Symbol: NXU) bei Kursen unter 20 Euro.Das auf E-Health spezialisierte Softwareunternehmen habe das Jahr 2016 erfolgreich abgeschlossen. Der Umsatz habe um rund 10% auf über 107 Mio. Euro expandiert. Das EBITA habe bei 21 Mio. Euro und das EBT bei knapp 11 Mio. Euro gelegen. Die entsprechenden Margen hätten bei gut 20% bzw. für das EBT bei rund 10% gelegen. Netto habe in der Kasse ein Gewinn von 8,6 Mio. Euro oder 52 Cent je Aktie geklingelt.Der operative Cashflow habe ein Niveau von 16,5 Mio. Euro erreicht. Per Ende Dezember horte NEXUS liquide Mittel von gut 19 Mio. Euro bei keinerlei Bankschulden. Aktionäre würden nach der Hauptversammlung im Mai eine Dividende von 15 Cent je Aktie erhalten. Vorstandschef Ingo Behrendt zeige sich mit dem Zahlenwerk für das Jahr 2016 im Gespräch mit der Vorstandswoche zufrieden. "Wir wachsen weiter aus eigener Kraft zweistellig und führen unsere positive Ergebnisentwicklung fort."Grundsätzlich wolle Nexus in jedem Jahr zweistellig wachsen. 2017 werde dies voraussichtlich aus eigener Kraft nicht ganz gelingen. Das Umsatzwachstum würden die Experten derzeit auf etwa 6% schätzen. Grund sei im Wesentlichen die vor zwei Jahren zugekaufte quCare in Holland. Die Einheit werde in diesem Jahr kein organisches Wachstum zeigen. Das werde sich 2018 ändern. "Wir haben in Holland durch die Übernahme eine gute Marktstellung. Ab 2018 erwarten wir entsprechende Zuwächse", so Behrendt.Das adressierte Marktvolumen für NEXUS in Deutschland beziffere der CEO auf gut eine halbe Mrd. Euro. "Dieser Markt wächst pro Jahr mit 5 bis 8% und wir haben einen Marktanteil von über 10%. Wir wollen in Deutschland unseren Marktanteil auszubauen", so Behrendt. Der heute relevante Markt für NEXUS in Europa sei in etwa dreimal so groß wie in Deutschland. "Unser Ziel ist in Europa ein signifikanter Player zu werden." Derzeit erziele NEXUS rund die Hälfte der Einnahmen in Deutschland. Zum Kundenkreis des Unternehmens würden vor allem Krankenhäuser, Reha-Häuser und Altenheime sowie Psychiatrie-Einrichtungen zählen, die mit entsprechenden IT-Anwendungen versorgt würden. Von der zunehmenden Digitalisierung sei NEXUS ein großer Profiteur. Mit mobilen Geräten könnten Ärzte und Pfleger auf alle wichtigen Daten der Patienten zugreifen. Die Software speichere alles ab und erleichtere zudem noch die Abrechnung. Aufgrund der Digitalisierung, die das Geschäft der Kunden in allen Bereichen effizienter mache, sei das Unternehmen quasi auf Wachstum programmiert.Mittelfristig steuere Behrendt einen Umsatz von etwa 160 Mio. Euro an. Die EBITDA-Marge solle sich in den nächsten Jahren auf gut 23% verbessern. Parallel schaue sich der Firmenchef immer nach möglichen Akquisitionen um. In erster Linie sei NEXUS an Firmen interessiert, die einen Marktzugang eröffnen. Beispielsweise Holland. Zudem seien kleinere technologische Übernahmen interessant.NEXUS werde an der Börse derzeit mit über 310 Mio. Euro kapitalisiert. 2017 könnte das Unternehmen bis zu 70 Cent je Aktie verdienen. Das entspreche einem KGV von 28. Ein Schnäppchen sei die Aktie natürlich schon lange nicht mehr. Aber NEXUS habe eine sehr starke Markstellung, hohe Margen und gute Cashflows. Einen Großaktionär habe NEXUS nicht. Investoren seien vor allem institutionelle Anleger. Das könnte früher oder später Begehrlichkeiten wecken. Größere Wettbewerber dürften das Unternehmen sicherlich gerne bei sich sehen. Behrendt verfolge aber nicht das Ziel, das Unternehmen meistbietend zu verkaufen. Er zähle übrigens zu den Urgesteinen an CEOs deutscher börsennotierter Gesellschaften. Angefangen habe er am Neuen Markt im Jahr 2000 als CFO, um im Jahr 2002 den Posten des Firmenchefs zu übernehmen. Ziel sei, die Gesellschaft weiter nach vorne zu entwickeln und das Geschäft weiter zu internationalisieren. Mittel- bis langfristig sei NEXUS weiterhin ein sehr spannendes Investment.