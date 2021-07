Börsenplätze NEXR Technologies-Aktie:



XETRA-Aktienkurs NEXR Technologies-Aktie:

3,49 EUR +5,76% (05.07.2021, 16:37)



Tradegate-Aktienkurs NEXR Technologies-Aktie:

3,41 EUR +2,40% (05.07.2021, 15:51)



ISIN NEXR Technologies-Aktie:

DE000A1K03W5



WKN NEXR Technologies-Aktie:

A1K03W



Ticker-Symbol NEXR Technologies-Aktie:

99SC



Kurzprofil NEXR Technologies SE:



NEXR steht für die Entwicklung von Technologien und Apps der nächsten Generation, bei denen Augmented Reality (AR), Mixed Reality (MR) und Virtual Reality (VR) zusammenkommen, um die nächste Extended Reality (XR) zu realisieren. Die NEXR Technologies SE (ISIN: DE000A1K03W5, WKN: A1K03W, Ticker-Symbol: 99SC) aus Berlin ist ein Virtual-Reality (VR)-First-Mover mit einzigartiger Hard- und Software-Expertise. Die Geschäftsfelder 3D-Scannersysteme, Motion Capture & Animation und VR-Experiences beschäftigen sich mit zukunftsweisenden Services und Produkten und verbinden sich innerhalb einer einzigartigen Value Chain. "3D Instagraph" entwickelt und vertreibt die eigenentwickelten Scannersysteme, mit Hilfe derer in sekundenschnelle fotorealistische 3D Avatare erzeugt werden können. "OnPoint Studios" bietet in einem der größten MoCap-Studios Deutschlands alle Dienste rund um Motion Capture und Animation an und kann die Avatare aus dem 3D-Scanner direkt und individuell animieren. Die logische Ergänzung der Value Chain bietet die Marke und VR-Agentur "VRIDAY", welche die Avatare in VR Experiences einbindet und als Agentur Beratung, Umsetzung und Publishing von VR Experience für Unternehmen bietet. Die NEXR Technologies SE ist im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (05.07.2021/ac/a/nw)



Münster (www.aktiencheck.de) - NEXR Technologies-Aktienanalyse von Aktienanalyst Holger Steffen von SMC Research:Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, bestätigt in seiner aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der NEXR Technologies SE (ISIN: DE000A1K03W5, WKN: A1K03W, Ticker-Symbol: 99SC).NEXR arbeite an der Etablierung von VR-Lösungen in verschiedenen Branchen. Inzwischen habe das Unternehmen für mehrere Pilotprojekte renommierte Partner gewinnen können. Insbesondere die Einführung der virtuellen Kleideranprobe mit Avataren, die zusammen mit H&Mbeyond vorangetrieben werde, und die Messung des Trainingsfortschritts mit Avataren, die zusammen mit dem Fitnessstudiobetreiber RSG Group (u.a. McFit) umgesetzt werde, würden ein hohes Potenzial versprechen.Noch sei offen, wie die Angebote von den Endkunden angenommen würden. Steffen sehe allerdings gute Chancen, dass sich die Nutzung von Avataren in vielen Bereichen durchsetzen werde.Daraus würden für NEXR zahlreiche Geschäftschancen und Wachstumsoptionen resultieren, die Steffen in seinem Modell zur Umsatz- und Gewinnentwicklung abgebildet habe. Er rechne mit einem starken Wachstum und in einigen Jahren auch mit hohen operativen Margen, da das Geschäft sehr gut skalierbar sei.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link