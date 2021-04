NASDAQ-Aktienkurs NASDAQ-Aktie:

Kurzprofil NASDAQ Inc.:



NASDAQ OMX Group Inc. (ISIN: US6311031081, WKN: 813516, Ticker-Symbol: NAQ, NASDAQ-Symbol: NDAQ) gehört zu den größten internationalen Börsenbetreibern. Der Konzern ist in den Bereichen Handel, Börse und Aktiengesellschaften tätig. Der Börsenträger bietet seinen Kunden zahlreiche Dienstleistungen und Kapitalaufnahme-Lösungen an. Die Unternehmenstechnologie ermöglicht den Betrieb von zahlreichen Börsen, Clearing-Gesellschaften und Wertpapiersammelbanken in mehr als 50 Ländern. Aus einer Börsenfusion von NASDAQ und OMX entstanden, liefert das Unternehmen Branchenkenntnisse und moderne technische Entwicklung im Börsensektor. Im Bereich OTC (over-the-counter) werden auch Strom- und Gasverträge gehandelt. In Europa hält NASDAQ Börsen in Stockholm, Kopenhagen, Helsinki, Island, Tallinn, Riga, Vilnius. Außerdem unterhält NASDAQ den weltweit größten Handel mit Energie-Derivaten, wozu auch der europäische Carbon-Handel gehört. (21.04.2021/ac/a/n)



NASDAQ-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Börsenbetreibers NASDAQ Inc. (ISIN: US6311031081, WKN: 813516, Ticker-Symbol: NAQ, NASDAQ-Symbol: NDAQ) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die NASDAQ-Aktie ist eine laufende Empfehlung von "Der Aktionär". Sie profitiere vom Börsenboom und sei somit ein Selbsläufer. Das spiegele sich auch in den Zahlen wider, die das Unternehmen eben vorgelegt habe. Das EPS habe 1,96 USD betragen und damit 0,23 USD über den Erwartungen gelegen. Der Umsatz sei von 701 Mio. USD auf 851 Mio. USD gestiegen. Die Dividende solle um 10% steigen. Der Chart spricht für sich: Es ist eine Erfolgsgeschichte, so Andreas Deutsch, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV" zur NASDAQ-Aktie. (Analyse vom 21.04.2021)