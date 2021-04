Börsenplätze NASDAQ-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs NASDAQ-Aktie:

128,85 EUR +1,46% (09.04.2021, 22:26)



NASDAQ-Aktienkurs NASDAQ-Aktie:

153,52 EUR +1,82% (08.04.2021, 22:00)



ISIN NASDAQ-Aktie:

US6311031081



WKN NASDAQ-Aktie:

813516



Ticker-Symbol NASDAQ-Aktie:

NAQ



NASDAQ-Ticker-Symbol NASDAQ-Aktie:

NDAQ



Kurzprofil NASDAQ Inc.:



NASDAQ OMX Group Inc. (ISIN: US6311031081, WKN: 813516, Ticker-Symbol: NAQ, NASDAQ-Symbol: NDAQ) gehört zu den größten internationalen Börsenbetreibern. Der Konzern ist in den Bereichen Handel, Börse und Aktiengesellschaften tätig. Der Börsenträger bietet seinen Kunden zahlreiche Dienstleistungen und Kapitalaufnahme-Lösungen an. Die Unternehmenstechnologie ermöglicht den Betrieb von zahlreichen Börsen, Clearing-Gesellschaften und Wertpapiersammelbanken in mehr als 50 Ländern. Aus einer Börsenfusion von NASDAQ und OMX entstanden, liefert das Unternehmen Branchenkenntnisse und moderne technische Entwicklung im Börsensektor. Im Bereich OTC (over-the-counter) werden auch Strom- und Gasverträge gehandelt. In Europa hält NASDAQ Börsen in Stockholm, Kopenhagen, Helsinki, Island, Tallinn, Riga, Vilnius. Außerdem unterhält NASDAQ den weltweit größten Handel mit Energie-Derivaten, wozu auch der europäische Carbon-Handel gehört. (09.04.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NASDAQ-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Börsenbetreibers NASDAQ Inc. (ISIN: US6311031081, WKN: 813516, Ticker-Symbol: NAQ, NASDAQ-Symbol: NDAQ) unter die Lupe.Der NASDAQ-Technologieindex habe in den vergangenen Wochen mehrere neue Allzeithochs hintereinander erreicht. Das habe auch daran gelegen, dass die in ihm enthaltenen Titel eine Rally aufs Parkett gelegt hätten. Mit mehr als 7% Plus seit Jahresanfang könne sich die Performance der NASDAQ sehen lassen. Die Aktie des dahinter stehenden Indexbetreibers, NASDAQ Inc., habe das aber noch getoppt.Die Börse sei wieder im Rallymodus, die Kurse würden auf breiter Front steigen. In den USA komme die Impfkampagne besser voran als gedacht und das treibe die Fantasie. Weitreichende Lockerungen dürften nicht mehr weit entfernt sein. Zudem gebe die Corona-Krise der Digitalisierung einen kräftigen Schub. In diesem Umfeld würden sich auch dauerhaft tägliche Gewohnheiten ändern. Kein Wunder also, dass der NASDAQ-Index in Feierlaune sei. Auch bei der dahinterstehenden Firma laufe es.Nicht nur die Börse zähleDie Aktie habe dieses Jahr einen Lauf und gestern mit 153,52 USD ein neues Rekordhoch erklommen. Damit sei aus charttechnischer Sicht der Weg frei und Anschlussgewinne wahrscheinlich. Die NASDAQ-Aktie sei trotz der jüngsten Rally eine eher konservative Anlage. Wer noch nicht investiert seu, könne das jüngste Momentum nutzen und zugreifen, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link