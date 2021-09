Ausblick: Mit dem jüngsten Ausbruch über das bisherige Allzeithoch bei 15.184 Punkten sei ein weiteres Kaufsignal generiert und der Anstieg erfolgreich fortgeführt worden. Im Bereich des Kursziels bei 15.600 Punkten könnte es jetzt dennoch zu einer Korrekturphase kommen.



Die Long-Szenarien: Stoppe der Index jetzt bei 15.696 bis 15.800 Punkten, könnte eine Gegenbewegung bis 15.400 Punkte folgen. Dort wäre bereits mit einer weiteren Kaufwelle zu rechnen. Sollte der Index dabei auch über 15.800 Punkte ausbrechen, könnte die Rally weiter bis 16.000 Punkte und das mittelfristige Kursziel bei 16.250 Punkte führen.



Die Short-Szenarien: Abgaben unter 15.400 Punkte würden den Aufwärtstrend zwar nicht infrage stellen, aber zu einer Korrektur bis 15.184 Punkte führen. An dieser Stelle könnte ein Ausverkauf unter die Aufwärtstrendlinie ein erstes bearishes Signal bilden. In der Folge dürfte es zu einer Abwärtsbewegung an die zentrale Unterstützung bei 14.455 Punkten kommen. Hier dürften die Bullen allerdings wieder aktiv werden und eine Erholung starten. (08.09.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Die enorme Rally beim NASDAQ 100-Index bekam im Juni mit dem Ausbruch über den Widerstandsbereich um 14.000 Punkte neuen Schwung, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.In den folgenden Wochen sei nicht nur das damalige Rekordhoch bei 14.073 Punkten überschritten, sondern auch die Oberseite einer kurzfristigen Dreiecksformation überwunden und so binnen weniger Tage die 15.000 Punkte-Marke erreicht worden. Nach einem neuen Rekordhoch bei 15.184 Punkten sei es zu einer leichten Gegenbewegung gekommen, die Mitte August gestoppt worden sei. In den letzten Tagen habe der Index geradlinig an den Kurszielbereich um 15.600 Punkte angezogen und in der Spitze bereits ein Hoch bei 15.696 Punkten erreicht.