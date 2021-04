Paris (www.aktiencheck.de) - Dass der US-Technologieindex NASDAQ auch trotz der jüngsten Präferenz der Anleger für zyklische Werte und die ehemals verschmähte "Old Economy" attraktiv bleibt, zeigte der Börsengang der Krypto-Handelsplattform Coinbase , so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Immer wenn innovative Unternehmen in den USA an die Börse streben würden, sei die NASDAQ das Ziel - entweder über einen Börsengang oder ein Uplisting von einer der kleineren Börsen. Das Beispiel von Coinbase, das zeitweise mit mehr als 100 Milliarden Dollar bewertet gewesen sei, zeige auch: Der NASDAQ 100 erfinde sich immer wieder neu. Zwar seien Technologiewerte zuletzt ein wenig aus dem Fokus geraten, doch gebe es bereits neue Branchen, die auf Streaming-Dienste, soziale Netzwerke und andere klassische Technologietitel folgen würden.Neben Biotech-Titeln könnte der NASDAQ auch vonseiten der Krypto-Unternehmen weiterer Zuwachs bevorstehen. Unabhängig davon, was man vom Höhenflug von Bitcoin halte, sei die Blockchain-Technologie geeignet, um viele Bereiche der Finanzwirtschaft umzukrempeln. Das Verfahren senke Transaktionskosten und komme ohne viel Bürokratie aus. Sowohl im Bankwesen als auch in der Versicherungswirtschaft seien die möglichen Anwendungsfälle umfassend. Wer in den NASDAQ 100 investiere, habe stets innovative Wachstumsunternehmen im Portfolio. Dass der Markt davon überzeugt sei, zeige auch das Comeback des Index. Der NASDAQ 100 sollte aufgrund der vielfältigen Geschäftsmodelle auch langfristig vielversprechend bleiben. (16.04.2021/ac/a/m)