Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) eilt weiterhin von einem Hoch zum nächsten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Das US-Technologiebarometer habe seinen Rekordstand dabei bis auf 15.696 Punkte ausbauen können. Damit dränge sich die Frage auf, wie lange es noch dauere, bis das Indexniveau der deutschen Standardwerte übertrumpft werde Spaß beiseite: Charttechnisch sei der zugrundeliegende Haussetrend absolut intakt. Doch der NASDAQ 100 habe gegenwärtig auch einige Hürden vor der Brust. So bilde die Trendlinie (akt. bei 15.821 Punkten), welche die Hochs von September 2020 und Februar 2021 verbinde, zusammen mit der 261,8%-Fibonacci-Projektion der Mai-Konsolidierung (15.863 Punkte) einen wichtigen Kreuzwiderstand. Vor dem Hintergrund der saisonalen Korrekturanfälligkeit des Septembers könnten Anleger anhand des aktuellen Kursverlaufs zudem wichtige Rückzugslinien festmachen. Ein Rebreak der Ausbruchsmarken in Form der alten Wochenhochs bei rund 15.150 Punkten würde für ein erstes Warnsignal sorgen. Als strategische Stop Loss-Marke seien dagegen die alten Rekordstände bei rund 14.000 Punkten prädestiniert, deren Bedeutung durch den gleitenden Durchschnitt der letzten 38 Wochen (akt. bei 13.843 Punkten) noch zusätzlich verstärkt werde. (06.09.2021/ac/a/m)

