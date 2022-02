Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq 100":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nach der heftigen Korrektur des NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) seit Ende November (-18%) titelten wir zuletzt "Erholung angelaufen", so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Ein Kernargument stelle dabei der Marktbreiteimpuls vom Wochenbeginn dar. Schließlich sei es am Montag an der NASDAQ zu einem Handelstag mit einem 90%-igen Aufwärtsvolumen gekommen, d. h. 90% des Gesamtumsatzes habe an diesem Tag in steigenden Titel stattgefunden. Von Seiten der Marktbreite gebe es einen weiteren Silberstreif: Während gut 56% aller Papiere aus dem NASDAQ 100 unterhalb ihrer jeweiligen 200-Tage-Linien notieren würden, würden sich mittlerweile wieder 85% oberhalb der Durchschnitte der letzten 10 Tage befinden. Damit dürfte die Korrektur vom Jahresbeginn zunächst ein Ende gefunden haben. Von der charttechnischen Seite werde dieses Szenario durch die Rückeroberung der Barrieren aus der 38,2%-Korrektur des jüngsten Einbruchs (14.886 Punkte), verschiedenen horizontalen Marken und vor allem der 200-Tage-Linie (akt. bei 15.029 Punkten) bestätigt. Die kleine Bodenbildung der letzten Tage impliziere nun ein (Mindest-)Kursziel von 15.500 Punkten. Zusätzlicher Rückenwind komme vom MACD, der auf einem ähnlich tiefen Level wie während des Corona-Einbruchs vom Frühjahr 2020 gerade ein neues Einstiegssignal generiere. (03.02.2022/ac/a/m)

