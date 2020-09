Ausblick: Die Bullen scheinen den Index wieder in den Griff zu bekommen. Doch sollte der Index wieder unter die 11.000 Punkte-Marke fallen, könnte es für die Käufer böse enden.



Die Long-Szenarien: Doch noch hätten die Käufer die besseren Karten in der Hand. Oberhalb von 11.100 Punkten könnte der Index wieder die runde 12.000 Punkte-Marke erreichen. Eine schnelle Rückkehr an das Allzeithoch sei jedoch unwahrscheinlich in diesem Monat, denn der September sei üblicherweise der schwächste Börsenmonat des Jahres.



Die Short-Szenarien: Falle der Index auf Tagesschlusskursbasis unter die 11.000 Punkte-Marke zurück, dann dürfte ein schneller Ausverkauf in Richtung 10.500 Punkte erfolgen. Würde der Index dann sogar deutlich unter 10.500 Punkte zurückfallen, wäre ein weiteres Verkaufssignal für die Bären perfekt. (16.09.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Nachdem der NASDAQ 100 in der vergangenen Woche einen brutalen Abverkauf erleben musste, stabilisierte sich der Index in den letzten Tagen am EMA50 im Tageschart, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Diese vielbeachtete Durchschnittslinie verlaufe in dieser Woche bei rund 11.120 Punkten. Ende vergangener Woche hätten die Marktteilnehmer ein Verlaufstief bei 10.945 Punkten markiert. Der Tagesschlusskurs habe jedoch dann wieder nahe am EMA50 gelegen. Durch dieses kleine Reversal seien in dieser Woche wieder vermehrt Käufer zurückgekommen. Es seien zwei Aufwärtskurslücken entstanden, die beide noch offen seien. Würden diese weiter offen bleiben, könnten die Bären echte Probleme bekommen. Der gestrige Schlussstand habe 11.438 Punkten gelautet.