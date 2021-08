Paris (www.aktiencheck.de) - Technologie ist wieder da, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Zwar würden immer mehr Marktteilnehmer realisieren, dass in Zeiten des Wandels ein Fokus auf die Zukunft und die Gewinner von morgen vielversprechend sein könne, doch scheine der NASDAQ 100 sein kurzfristiges Potenzial ausgeschöpft zu haben. Bestehende Investoren könnten in der aktuellen Situation abwarten oder ein Rebalancing vornehmen. Aufgrund der bereits stark gestiegenen Notierungen erscheine ein Einstieg in den Markt aktuell nicht geboten - vielmehr sehe es danach aus, als dürfte der Index schon bald wieder günstiger zu haben sein.Am übergeordneten Aufwärtstrend ändere das allerdings nichts. Unternehmen aus dem Index dürften auch weiterhin von der wirtschaftlichen Erholung und dem Fokus auf US-Produkte profitieren, die auch der demokratische Präsident Joe Biden klar bevorzuge. Hinzu komme die Marktstellung der großen US-Unternehmen, die ihnen auch über Jahre hinweg ein großes Stück des künftig zu verteilenden Umsatz-Kuchens garantiere. Wer an den Erfolg von Unternehmen wie Apple Amazon oder Alphabet (Google) glaube und auch bei neuen Emporkömmlingen im Tech-Bereich einen Fuß in der Tür haben wolle, komme um den NASDAQ 100 einfach nicht herum. (27.08.2021/ac/a/m)