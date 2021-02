Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq 100":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Wenn das Leitmotiv der Technischen Analyse jemals gegolten hat, dann beim NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X), so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Schließlich strebe das Technologiebarometer nach dem Ausbruch nach Norden aus dem Basisaufwärtstrendkanal der letzten Dekade im vergangenen Jahr weiter von einem Hoch zum nächsten. Mittlerweile habe der Index sein Allzeithoch bis auf 13.880 Punkte ausbauen können. Dabei solle keinesfalls verschwiegen werden, dass diverse Indikatoren derzeit massiv überhitzt seien. Hervorheben möchten die Analysten den trendfolgenden MACD, der niemals höher notiert habe als aktuell, sowie die seit drei Jahren bestehende negative Divergenz im Vergleich zum RSI. Deshalb würden sich die Analysten vor allem mit dem Risikomanagement beschäftigen. Eine erste Unterstützung bestehe in Form der Hochpunkte der Monate August bis November 2020 bei rund 12.200 Punkten. Die entsprechenden Monatstiefs bei 10.900 Punkten würden einen weiteren Haltebereich abstecken. Hier verlaufe auch die obere Begrenzung des bereits angeführten Basishaussetrendkanals seit 2010 (akt. bei 10.929 Punkten), sodass auf diesem Niveau sogar eine elementare Kreuzunterstützung entstehe. Schließlich käme der Rückfall in den alten Basisaufwärtstrendkanal einem harten Warnsignal gleich. (22.02.2021/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Nasdaq 100



mehr >