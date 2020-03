Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq 100":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Mit Blick auf den näher rückenden Quartalsultimo droht dem NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) die Ausprägung eines "bearish engulfing", so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Es wäre sogar ein besonderes, negatives Candlestickmuster, denn es umschließe aktuell die Körper der drei vorangegangenen Quartalskerzen. Vor diesem Hintergrund sei es von essentieller Bedeutung die Kernunterstützungszone bei rund 7.000 Punkten zu verteidigen. Auf diesem Niveau falle der Aufwärtstrend seit Sommer 2010 (akt. bei 7.039 Punkten) mit der 38-Monats-Linie (akt. bei 6.983 Punkten) zusammen. Die Bedeutung der beschriebenen Haltemarken werde auch bei der Analyse der langfristigen Indikatoren klar: In der hohen Zeitebene habe der trendfolgende MACD gerade erst ein Verkaufssignal generiert und auch auf dem RSI laste eine mehrjährige negative Divergenz. Es gelte also, die o. g. Bastion unbedingt zu verteidigen. Ansonsten müssten Anleger auch bei den amerikanischen Technologietiteln mit einer Ausdehnung des jüngsten Abwärtsimpulses rechnen. Das Tief von Weihnachten 2018 bei 5.895 Punkten definiere dann die nächste Rückzugslinie. Eine Verteidigung des o. g. Basisaufwärtstrends wäre mehr als ein Achtungserfolg, dürfte sich in den nächsten Wochen aber zusehends herausfordernd gestalten. (24.03.2020/ac/a/m)

