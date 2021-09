Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq 100":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Zur Advance-/Decline-Linie für die amerikanischen Technologietitel haben wir nach unserer gestrigen Analyse eine Reihe von Rückfragen erhalten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt im Kommentar zum NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X).



Deshalb würden die Analysten heute gerne nochmals explizit auf den ältesten Marktbreiteindikator eingehen. Zur Berechnung werde der Saldo aller gestiegenen und gefallenen Aktien ermittelt. Vereinfacht ausgedrückt gelte eine Aufwärtsbewegung solange als gesund, wie die Hause von der Mehrzahl der Aktien getragen werde. Typisch für die Spätphase einer Aufschwungphase sei dagegen, dass nur noch wenige hochkapitalisierte Titel den zugrundeliegenden Index auf neue Hochstände treiben würden, während die Masse der Indexmitglieder bereits zurückbleibe. Genau diese Konstellation herrsche inzwischen aber vor! So bestätige die Advance-/Decline-Linie die jüngsten Rekordstände des Technologiebarometers nicht mehr. Dadurch entstehe eine negative Divergenz, welche signalisiere, dass der Grad an Selektivität zunehme. Im Verlauf des Marktbreiteindikators liege zudem eine abgeschlossene Topbildung vor. Unter dem Strich hinterlasse die Analyse der A-/D-Linie bei Investoren deshalb einen faden Beigeschmack. (16.09.2021/ac/a/m)

