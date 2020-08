Zwar würden die Auswirkungen des Coronavirus auch den USA schwer zu schaffen machen; im zweiten Quartal sei das Bruttoinlandsprodukt auf das Jahr hochgerechnet um historische 32,9 Prozent eingebrochen. Doch einige Konjunkturindikatoren wie beispielsweise die bedeutenden US-Einkaufsmanagerindices würden signalisieren, dass der US-Wirtschaftsmotor inzwischen wieder deutlich an Dynamik gewonnen habe.



Der intakte Technologie-Trend habe durch die Coronakrise hingegen kaum Kratzer abbekommen. Im Gegenteil, man sollte nur an die für die zahlreichen Homeoffice-Arbeitsplätze benötigte Hard- und Software und die vielen Videokonferenzen denken. Auch auf lange Sicht sei nicht zu erwarten, dass die Digitalisierung an Schwung verlieren werde. Das Internet der Dinge, die Entwicklungen rund um Industrie 4.0 oder autonomes Fahren seien allesamt an Bedeutung gewinnende Entwicklungen. Und: Da die Umsetzung dieser Trends häufig nur mit im NASDAQ 100 notierten Unternehmen umzusetzen sei, könnte der Aufwärtstrend des Technologiebarometers noch eine Weile anhalten. Kurz- und mittelfristig dürfte auch die extrem lockere Geldpolitik den Aktienmarkt zusätzlich stützen, seien attraktive Alternativen zu Aktien doch aufgrund der niedrigen Zinsen recht rar.



Aber: Der Kapitalmarkt - um ein altes Börsen-Bonmot zu bemühen - sei keine Einbahnstraße. Das gelte auch für den NASDAQ 100. Mit anderen Worten: Die Wachstumsaussichten der NASDAQ-Unternehmen würden auf lange Sicht zwar durchaus Mut machen. Dass die US-Technologiewerte von einem Hoch zum nächsten klettern würden, sollten Anleger nun aber nicht erwarten. Zum einen sei es inzwischen kein Geheimnis mehr, dass der technische Fortschritt weiter an Bedeutung gewinnen werde. Dies bedeute auch, dass die hohen Erwartungen schon bei zahlreichen NASDAQ-Unternehmen in den Kursen eingepreist seien. Hinzu komme, dass der NASDAQ 100 im Vergleich zu anderen Indices relativ ambitioniert bewertet sei. Darüber hinaus seien natürlich auch die US-Technologiekonzerne nicht immun gegen Verwerfungen. Würden die globalen Unsicherheiten anhalten oder nähmen schlimmstenfalls weiter zu, würden die damit einhergehenden Korrekturen am Aktienmarkt auch vor dem NASDAQ 100 nicht Halt machen.



Für Anleger seien solche Korrekturen aber kein Ärgernis, sondern eine Chance. Da die mittel- und langfristigen Perspektiven vielversprechend seien, sollten solche Rücksetzer als antizyklische Zukäufe genutzt werden. Allerdings sollten Anleger trotz der guten Aussichten nicht alles auf einer Karte setzen, sondern wohl dosiert investieren. Die Krise habe einmal mehr gezeigt, wie schnell und unerwartet unvorhersehbare Ereignisse zu kräftigen Korrekturen führen könnten. Es sei daher mehr als ratsam, dass Anleger ihre Ersparnisse breit streuen und entsprechend ihrer individuellen Anlagestrategie ihrem Portfolio weitere Wertpapiere und Asset-Klassen beimischen würden. So würden sich unter anderem Aktien global agierender Unternehmen, Staats- und Unternehmensanleihen aus Industriestaaten und Schwellenländern sowie Alternative Investments für ein breit aufgestelltes und zukunftsorientiertes Depot anbieten. Für Anleger, die über keine Zeit, kein Interesse oder nicht über das notwendige Wissen verfügen würden, um ein vielversprechendes und diversifiziertes Depot in Eigenregie aufzubauen, würden sich als Alternative vermögensverwaltende Lösungen, wie beispielsweise ein Multi-Asset-Fonds, anbieten. (24.08.2020/ac/a/m)







