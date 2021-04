Ausblick: Der gestrige Kursverlauf sei klar negativ zu werten, doch noch könnten die Käufer die Lage entschärfen, falls der Index heute über der 13.660 Punkte-Marke schließen sollte.



Die Long-Szenarien: Solange der Index in den kommenden Tagen nicht unter die 13.435 Punkte-Marke zurückfallen sollte, bestehe die Chance, dass der Index direkt auf ein neues Allzeithoch durchstarte. Das bisherige Hoch liege bei 13.879 Punkten. Oberhalb dieser Marke werde ein Anstieg bis 14.000 Punkte erwartet. Die Ausdehnung dieser Aufwärtsbewegung könnte auch bis 14.400 Punkte gehen.



Die Short-Szenarien: Steige der Index heute über das gestrige Hoch bei 13.660 Punkten und falle anschließend direkt wieder unter 13.600 Punkte zurück, dürften größere Gewinnmitnahmen anstehen. Ein Rückfall unter 13.400 Punkte könnte zu einem Test der 13.100 Punkte-Marke führen. Auf diesem Kursniveau würden dann wieder die Käufer erwartet. (07.04.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der US-Technologie-Index NASDAQ 100 konnte seitseinem Zwischentief bei 12.627 über 1.000 Punkte zulegen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Dieser Anstieg sei in nur acht Handelstagen erfolgt. Gestern habe der Index bei 13.660 Punkten ein neues Mehrwochenhoch erreicht. Durch diesen Anstieg sei die große Kurslücke bei 13.575 Punkten vollständig geschlossen worden. Da der Index gestern genau an dieser ehemaligen Gap-Kante geschlossen habe, sei eine sehr bärische Tageskerze in den Chart gemeißelt worden. Da in den letzten Tagen viele Kurslücken entstanden seien, sei die Gefahr nun relativ groß, dass kurzfristig weitere Gewinnmitnahmen erfolgen würden.