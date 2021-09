Ausblick: Der NASDAQ 100 befinde sich weiterhin im Aufwärtstrend. Solange der Index über dem 10er EMA notiere, sei mit weiter steigenden Kursen zu rechnen.



Die Long-Szenarien: Der NASDAQ 100 könne sich weiter über dem 10er EMA halten und erneut Kurs auf 15.600 Punkte nehmen. Gelinge hier der Durchbruch nach oben, wäre die nächste Anlaufmarke das Verlaufshoch bei 15.620 Punkten, welches dem Aufwärtstrend folgend nach oben überschritten werden könnte. Darüber wäre dann mit einem Hochlauf bis 15.700 Punkte zu rechnen.



Die Short-Szenarien: Der NASDAQ 100 rutsche wieder unter den 10er EMA nach unten ab und nehme Kurs auf die Unterstützung im Bereich von 15.200 Punkten. Gehe es weiter tiefer, wäre der 50er EMA bei 14.889 Punkten die nächste Zielmarke. Unter dem 50er EMA würde sich die Lage für den NASDAQ 100 deutlich eintrüben und zunächst ein Kursrückgang bis 14.500 Punkte wahrscheinlich werden. (01.09.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der NASDAQ 100-Index befindet sich in einem langfristigen Aufwärtstrend, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Seit Jahren steige der Wert immer weiter an. Dabei habe sich die Steigung nach dem kurzen Kurseinbruch in der Folge der Coronavirus-Krise mit dem Verlaufstief im März 2020 bei 6.771 Punkten noch einmal erhöht. Seit Mitte des Vorjahres befinde sich der NASDAQ 100 in einem steilen Trendkanal. Im Tageschart stehe der 10er EMA im Fokus. In der Extension werde der 50er EMA im Tageschart angelaufen, wo die Abwärtskorrekturen in der Regel aufgefangen würden. Seit dem Verlaufstief bei 14.773 Punkten befinde sich der Index wieder in einem steilen kurzfristigen Aufwärtstrend, allerdings nach dem langen vorherigen Hochlauf auch in dünner Luft.