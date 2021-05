Ausblick: Das Scheitern an der 14.050 Punkte-Marke habe diesen letzten kleinen Ausverkauf ausgelöst. Der Rückgang an den EMA50 könnte bereits eine Kaufgelegenheit darstellen, denn das Chartbild habe bislang keinen größeren Schaden genommen.



Die Long-Szenarien: Falle der Index in den nächsten Tagen nicht nachhaltig unter die 13.500 Punkte-Marke, dann könnte der Index zeitnah ein neues Allzeithoch über 14.073 Punkten erreichen. Die erwartete Zielzone liege weiter bei rund 14.500 Punkten.



Die Short-Szenarien: Sollte der Index nicht nur das Gap bei 13.333 Punkten schließen, sondern dieses Kursniveau auf Tagesschlusskursbasis unterbieten, dürfte der Index bis auf die 13.000 Punkte-Marke zurückfallen. Halte auch dieses Kursniveau dem Verkaufsdruck nicht stand, dann müsste man mit einem Test des EMA200 im Tageschart bei rund 12.500 Punkten rechnen. (05.05.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der US-Technologie-Index NASDAQ 100 verlor in den letzten Tagen etwas deutlicher an Wert und fiel gestern teilweise unter die 13.400 Punkte-Marke zurück, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Noch Ende letzter Woche habe der Index bei 14.073 Punkten ein neues Allzeithoch markieren können. Im Handelsverlauf habe sich der Index von den Tiefstständen erholt und bei 13.544 Punkten geschlossen. Durch diese Erholung hätten die Bullen den EMA50 im Tageschart zurückerobern bzw. auf Tagesschlusskursbasis verteidigen können. In dieser Woche verlaufe diese vielbeachtete Durchschnittslinie bei rund 13.500 Punkten. Dieser Kursbereich stelle eine wichtige Unterstützung dar.