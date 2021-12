Tradegate-Aktienkurs Mynaric-Aktie:

46,10 EUR -0,86% (29.12.2021, 12:28)



XETRA-Aktienkurs Mynaric-Aktie:

46,00 EUR -0,97% (29.12.2021, 12:14)



NASDAQ OTC-Aktienkurs Mynaric-Aktie:

55,45 USD +8,70% (27.12.2021, 11:58)



ISIN Mynaric-Aktie:

DE000A0JCY11



WKN Mynaric-Aktie:

A0JCY1



Ticker-Symbol Mynaric-Aktie:

M0Y



NASDAQ OTC-Symbol Mynaric-Aktie:

MOYFF



Kurzprofil Mynaric AG:



Mynaric (ISIN: DE000A0JCY11, WKN: A0JCY1, Ticker-Symbol: M0Y, NASDAQ OTC-Symbol: MOYFF) wurde in 2009 von ehemaligen Mitarbeitern des Forschungsinstituts Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) gegründet. Das Technologieunternehmen (ehemals Vialight Communications) ist ein Hersteller von Laserkommunikationstechnologie, welche zur Errichtung von dynamischen Kommunikationsnetzen aus Flugobjekten (wie z.B. Flugzeugen) und Satelliten in der Luft und im Weltraum verwendet werden. Ihre kabellosen Datenübertragungsprodukte beinhalten Bodenstationen und Laserterminals, die eine hohe Datenübertragung über weite Distanzen mit einer hohen Geschwindigkeit ermöglichen.



Mynaric's Lasertechnik ermöglicht Flugobjekten und Satelliten kabellos untereinander sowie mit der Erde zu kommunizieren. Die vom Unternehmen hierbei eingesetzte Technologie basiert auf einer mehr als 20-jährigen Forschungstätigkeit im Bereich Laserkommunikation. Mynaric hat eine kabellose Laserkommunikationstechnologie erfunden, die die strukturelle Basis liefern kann, um ein Internet "über den Wolken" und im Weltraum zu ermöglichen. (29.12.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mynaric-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Mynaric AG (ISIN: DE000A0JCY11, WKN: A0JCY1, Ticker-Symbol: M0Y, NASDAQ OTC-Symbol: MOYFF) unter die Lupe.Der Sinkflug der Mynaric-Aktie setze sich am Mittwoch fort. Damit seien bald alle Kursgewinne, die die Papiere vor Weihnachten einfahren hätten, wieder abgeschmolzen. Zwar habe das Unternehmen zuletzt namhafte Kunden gewonnen, doch dem schlechten Umfeld für unprofitable Tech-Werte könne sich auch Mynaric nicht entziehen.Nachdem Anfang November bereits der Rüstungskonzern Northrop Grumman als Kunde präsentiert worden sei, habe das Unternehmen nun auch einen Auftrag des US-Militärs erhalten. Mynaric solle für die Defense Advanced Research Projects Agency die Architektur eines optischen Kommunikationsterminals für Satelliten mitentwickeln.Eine Trendwende beim Kurs der Aktie hätten aber weder die beiden Aufträge noch das Listing an der NASDAQ Mitte November einleiten können. Die Papiere würden seit Ende Juni in einer Abwärtsbewegung stecken und aktuell 19 Prozent unter dem GD50 notieren.Probleme für Mynaric seien die fehlende Profitabilität und das schlechte Marktumfeld für verlustreiche Technologiewerte. Für das erste Halbjahr 2021 habe sich der operative Verlust auf 16 Millionen Euro belaufen und damit 130 Prozent über dem Vergleichswert von 2020 gelegen. Gleichzeitig seien die Umsätze aber mit 1,3 Millionen Euro auch fast doppelt so hoch wie im Gesamtjahr 2020 gewesen.Im aussichtsreichen, aber spekulativen Umfeld der Weltraumtechnik sei Mynaric ein spannender Kandidat. Anleger greifen jedoch nicht ins fallende Messer, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär" zur Mynaric-Aktie. (Analyse vom 29.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Mynaric-Aktie: