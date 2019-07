Vor dem Hintergrund des aktuellen Kursniveaus ergibt sich weiterhin das Rating "kaufen" für die Mynaric-Aktie, so Marcel Goldmann und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG. Mynaric habe sich in der Vergangenheit insbesondere mit seinem weiterentwickelten Produktangebot, den eingegangenen Kooperationen, der unterzeichneten Absichtserklärung für eine Satellitenkonstellation sowie dem neubesetztem Management eine gute Ausgangsbasis erarbeitet, um von dem erwarten dynamischen Wachstum im Bereich laserbasierte Kommunikationsnetze signifikant profitieren zu können. (Analyse vom 08.07.2019)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Mynaric AG:



Mynaric (ISIN: DE000A0JCY11, WKN: A0JCY1, Ticker-Symbol: M0Y) wurde in 2009 von ehemaligen Mitarbeitern des Forschungsinstituts Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) gegründet. Das Technologieunternehmen (ehemals Vialight Communications) ist ein Hersteller von Laserkommunikationstechnologie, welche zur Errichtung von dynamischen Kommunikationsnetzen aus Flugobjekten (wie z.B. Flugzeugen) und Satelliten in der Luft und im Weltraum verwendet werden. Ihre kabellosen Datenübertragungsprodukte beinhalten Bodenstationen und Laserterminals, die eine hohe Datenübertragung über weite Distanzen mit einer hohen Geschwindigkeit ermöglichen.



Mynaric's Lasertechnik ermöglicht Flugobjekten und Satelliten kabellos untereinander sowie mit der Erde zu kommunizieren. Die vom Unternehmen hierbei eingesetzte Technologie basiert auf einer mehr als 20-jährigen Forschungstätigkeit im Bereich Laserkommunikation. Mynaric hat eine kabellose Laserkommunikationstechnologie erfunden, die die strukturelle Basis liefern kann, um ein Internet "über den Wolken" und im Weltraum zu ermöglichen. (08.07.2019/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - Mynaric-Aktienanalyse von der GBC AG:Marcel Goldmann und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Mynaric AG (ISIN: DE000A0JCY11, WKN: A0JCY1, Ticker-Symbol: M0Y).Mynaric habe sich auf die Entwicklung und die Produktion von laserbasierten Produkten für den Einsatz in lasergestützten Kommunikationsnetzwerken im Luft- und Weltraumbereich spezialisiert. Der hierbei adressierte Markt sei noch recht jung, jedoch beginne dieser Sektor langsam Fahrt aufzunehmen und zugleich würden sich erste konkrete Formen herausbilden. Marktexperten würden für diesen Wachstumssektor mit einem langfristigen Marktpotenzial im Multi-Milliarden-USD-Bereich rechnen.Das abgelaufene Geschäftsjahr 2018 von Mynaric sei insbesondere von der Weiterentwicklung des Luftterminals, der Entwicklung des Weltraumterminals sowie dem Beginn der Serienproduktion von Bodenstationen geprägt gewesen. Auf wirtschaftlicher Ebene habe das Technologieunternehmen im vergangenen Geschäftsjahr im Vergleich zum Vorjahr seine Gesamtleistung um 4,41 Mio. Euro auf 7,38 Mio. Euro (VJ: 2,97 Mio. Euro) mehr als verdoppeln können. Aufgrund der noch relativ niedrigen Gesamtleistung und den hohen Investitionen in die Weiterentwicklung des Leistungsangebots sowie den Ausbau des Unternehmens, sei ein negatives EBITDA und Nettoergebnis in Höhe von -6,25 Mio. Euro bzw. -6,66 Mio. Euro erzielt worden.Mynaric habe sich in der Vergangenheit sehr stark auf die Entwicklung von laserbasierten Kommunikationslösungen konzentriert und hierbei bereits erste marktreife Produkte (Bodenstation) entwickelt. Diese seien auch in die Serienfertigung überführt worden. Nun sollten Schrittweise weitere Kommunikationsprodukte in die Serienproduktion übergehen, wie bspw. das Luftterminal. Dieses befinde sich gerade in der Weiterentwicklung und solle im zweiten Halbjahr 2019 in Serie gefertigt werden.Vor diesem Hintergrund befinde sich Mynaric gerade in der Übergangsphase von einem technologieorientierten Entwickler von Prototypen hin zu einem kundenorientierten Produktlieferanten, um den zukünftig erwarteten Bedarf an Laserkommunikationstechnik zur Umsetzung von umfangreichen Kommunikationsprojekten auch bedienen zu können. Laut Marktexperten stelle die Laserkommunikationstechnologie hierbei eine Schlüsseltechnologie dar, um die geplanten Großprojekte auch erfolgreich realisieren zu können. Um den neuen kundenorientierten Ansatz zu untermauern, habe Mynaric Anfang 2019 einen Managementwechsel durchgeführt. So sei Bulent Altan, der zuvor die Satellitenentwicklung von SpaceX geleitet habe, und Hubertus von Janecek, der über umfangreiche Erfahrungen im Vertrieb von Hochtechnologieprodukten verfüge, in den Vorstand der Mynaric eingezogen.Mynaric habe in der Vergangenheit gute strukturelle Voraussetzungen sowie eine aussichtsreiche Marktposition geschaffen, um von dem erwarteten dynamischen Wachstum im Bereich laserbasierte Kommunikationsnetze im Luft- und Weltraumbereich signifikant profitieren zu können. Für das laufende Geschäftsjahr 2019 würden die Analysten für Mynaric eine Gesamtleistung von 14,79 Mio. Euro und ein EBITDA von -5,13 Mio. Euro erwarten. Durch die Überführung weiterer Produktgruppen in die Serienproduktion sollte im Folgejahr 2020 auf operativer Ebene die Gewinnschwelle erreicht werden können und hierbei die Gesamtleistung auf 42,99 Mio. Euro weiter anwachsen.Für die darauf folgenden Geschäftsperioden würden die Analysten auf Basis einer dynamischen Gesamtleistungsentwicklung und einsetzenden Skaleneffekten stark ansteigende Betriebsergebnisse (EBITDAs) erwarten. Infolgedessen sollten langfristig deutlich zweistellige EBITDA-Margen erwirtschaftet werden können.Auf dieser Grundlage hätten die Analysten die Technologiegesellschaft mithilfe ihres DCF-Modells bewertet und hierbei einen fairen Wert von 95,47 Euro (zuvor: 108,50 Euro) ermittelt. Die Kurszielsenkung resultiere aus ihren nach unten korrigierten Gesamtleistungsprognosen, die ebenso zu einer Anpassung ihrer bisherigen Ergebnisprognosen geführt hätten. Daneben habe der eingesetzte "Roll-Over-Effekt" (Kurszielbasis nun auf das darauffolgende Geschäftsjahr 2020) einer stärkeren Kurszielsenkung entgegengewirkt.