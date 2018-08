Börsenplätze MyBucks-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs MyBucks-Aktie:

9,60 EUR +1,59% (03.08.2018, 12:24)



Xetra-Aktienkurs MyBucks-Aktie:

9,75 EUR 0,00% (03.08.2018, 12:55)



ISIN MyBucks-Aktie:

LU1404975507



WKN MyBucks-Aktie:

A2AJLT



Ticker-Symbol MyBucks-Aktie:

MBC



Kurzprofil MyBucks S.A.:



MyBucks (ISIN: LU1404975507, WKN: A2AJLT, Ticker-Symbol: MBC) ist ein FinTech-Unternehmen mit Sitz in Luxemburg, das nahtlose Finanzdienstleistungen durch den Einsatz von Technologie liefert. Mit seinen Marken GetBucks, GetSure und Opportunity Bank bietet das Unternehmen seinen Kunden nicht abgesicherte Verbraucherkredite, Banklösungen sowie Versicherungsprodukte an. MyBucks ist seit seiner Gründung im Jahr 2011 exponentiell stark gewachsen und ist aktuell in zwölf afrikanischen, zwei europäischen Ländern und in Australien aktiv.



MyBucks hat es sich zum Ziel gesetzt sicherzustellen, dass sein Produktangebot verglichen mit herkömmlichen, nicht auf Technologie basierenden Methoden zugänglich, einfach und vertrauenswürdig ist, und möchte letztendlich seinen Kunden mehr Vorteile bieten. Das Produktangebot von MyBucks ermöglicht Kunden eine einfache und bequeme Verwaltung ihrer Finanzgeschäfte. (03.08.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - MyBucks-Aktienanalyse der GBC AG:Cosmin Filker, Aktienanalyst der GBC AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Fintech-Unternehmens MyBucks S.A. (ISIN: LU1404975507, WKN: A2AJLT, Ticker-Symbol: MBC).Gemäß Unternehmensmitteilung vom 31.07.2018 werde der MyBucks-CEO Tim Nuy die Gesellschaft verlassen, um in der Region Australien und Asien im Financial Services-Bereich tätig zu werden. Die neuen Geschäftsaktivitäten sollten über die bisherige in Australien tätige MyBucks-Tochter FairGo Finance Pty Ltd. umgesetzt werden, an der er einen 60%-igen Anteil erwerben werde. MyBucks werde hierfür die aktuelle Beteiligungsquote auf 25% reduzieren. Für den Ausbau der Geschäftsaktivitäten in Australien sowie für den Roll-Out in Asien werde FairGo MyBucks-Technologie im Rahmen einer Lizenzvereinbarung einsetzen und damit gleichzeitig der erste Technologiekunde der MyBucks werden.Diese Transaktion habe für die MyBucks S.A. mehrere Implikationen. Einerseits erfolge über die Auslizenzierung der Technologie der Eintritt in das potenziell margenstarke Lizenzgeschäft. Durch künftige Auslizenzierungen könnten, nach dem nun zu erfolgenden "Proof of concepts", neue Erlösströme generiert werden.Auf der anderen Seite werde mit der Reduktion der Beteiligung an der FairGo ein noch nicht profitables Tochterunternehmen aus dem Konsolidierungskreis eliminiert, was sich insbesondere positiv auf die operativen Kennzahlen des laufenden Geschäftsjahres 2018/2019 (GJ-Ende 30.06.2019) auswirken dürfte. Die im Oktober 2016 erworbene Gesellschaft habe dabei nicht die erwartete Gewinnentwicklung genommen. Im Geschäftsjahr 2016/2017 habe die FairGo, bei Umsatzerlösen in Höhe von 1,9 Mio. Euro, ein negatives Nachsteuerergebnis in Höhe von -0,11 Mio. Euro ausgewiesen. Unter der Annahme, dass bei der FairGo der Turn-Around erreicht werde, sollte hieraus für die MyBucks ein positiver Wertbeitrag erwachsen.Cosmin Filker, Aktienanalyst der GBC AG, lässt seine bisherigen Prognosen unverändert und bestätigt damit sowohl sein Kursziel von 23,25 Euro als auch das Rating "kaufen" für die MyBucks-Aktie. (Analyse vom 03.08.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link