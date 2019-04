Xetra-Aktienkurs Mutares-Aktie:

10,36 EUR +3,60% (15.04.2019, 14:59)



Tradegate-Aktienkurs Mutares-Aktie:

10,36 EUR +2,57% (15.04.2019, 15:10)



ISIN Mutares-Aktie:

DE000A2NB650



WKN Mutares-Aktie:

A2NB65



Ticker-Symbol Mutares-Aktie:

MUX



Kurzprofil Mutares AG:



Die Mutares AG (ISIN: DE000A2NB650, WKN: A2NB65, Ticker-Symbol: MUX) München (www.mutares.de), erwirbt mittelständische Unternehmen und Konzernteile, die im Rahmen einer Neupositionierung veräußert werden und ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen. Mutares unterstützt und entwickelt seine Portfoliounternehmen aktiv mit eigenen Investment- und Expertenteams sowie durch Akquisitionen strategischer Add-ons. Ziel ist es, mit Fokus auf nachhaltigem Wachstum des Portfoliounternehmens eine signifikante Wertsteigerung zu erreichen. Die Aktien der Mutares AG werden an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "MUX" gehandelt. (15.04.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Krefeld (www.aktiencheck.de) - Mutares-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen die Aktie der Mutares AG (ISIN: DE000A2NB650, WKN: A2NB65, Ticker-Symbol: MUX) unter die Lupe.Die Beteiligungsgesellschaft Mutares habe vorab Zahlen für das Geschäftsjahr 2018 veröffentlicht. Aufgrund des Abgangs größerer Unternehmen aus dem Portfolio habe sich der Konzernumsatz binnen Jahresfrist um 3,8% auf 865,1 Mio. Euro reduziert. Der Anstieg des bereinigten EBITDA von -27,9 auf 4,5 Mio. Euro zeige aber, dass Fortschritte in der Entwicklung der Beteiligungen erzielt worden seien. Denn das Portfolio sei zuletzt stark ausgebaut worden und die Neuzugänge würden das Ergebnis zunächst belasten, weswegen der Gewinnsprung beachtlich sei. Highlight des Geschäftsjahres sei der Börsengang der Tochter STS gewesen, der der AG einen Gewinn aus dem Aktienverkauf zum IPO in Höhe von 27 Mio. Euro beschert habe. Auf dieser Basis plane das Unternehmen eine Fortsetzung der aktionärsfreundlichen Ausschüttungspolitik mit einer Dividende von 1,00 Euro je Aktie.Daraus errechne sich eine aktuelle Dividendenrendite von mehr als 10%. Das habe die Aktie kurzfristig beflügelt - dann sei der Kurs aber wieder zurückkommen. Eventuell würden sich einige Aktionäre an dem zugleich verkündeten Rechtsformwandel in eine KGaA stoßen, der auf der Hauptversammlung beschlossen werden solle. Damit hätten die Aktionäre weniger Einflussmöglichkeiten als bei einer AG. Zuletzt sei außerdem die Kursentwicklung von STS wenig erfreulich gewesen, und noch sei nicht absehbar, wann Mutares der nächste große Exit gelingen könnte.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Mutares-Aktie: