Börsenplätze Mutares-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Mutares-Aktie:

8,50 EUR +1,07% (16.08.2019, 13:02)



Tradegate-Aktienkurs Mutares-Aktie:

8,53 EUR -0,93% (16.08.2019, 13:21)



ISIN Mutares-Aktie:

DE000A2NB650



WKN Mutares-Aktie:

A2NB65



Ticker-Symbol Mutares-Aktie:

MUX



Kurzprofil Mutares AG:



Die Mutares AG (ISIN: DE000A2NB650, WKN: A2NB65, Ticker-Symbol: MUX) München (www.mutares.de), erwirbt mittelständische Unternehmen und Konzernteile, die im Rahmen einer Neupositionierung veräußert werden und ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen. Mutares unterstützt und entwickelt seine Portfoliounternehmen aktiv mit eigenen Investment- und Expertenteams sowie durch Akquisitionen strategischer Add-ons. Ziel ist es, mit Fokus auf nachhaltigem Wachstum des Portfoliounternehmens eine signifikante Wertsteigerung zu erreichen. Die Aktien der Mutares AG werden an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "MUX" gehandelt. (16.08.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Münster (www.aktiencheck.de) - Mutares-Aktienanalyse von Aktienanalyst Holger Steffen von SMC Research:Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mutares AG (ISIN: DE000A2NB650, WKN: A2NB65, Ticker-Symbol: MUX) spekulativ zu kaufen.Mutares habe seit Anfang 2019 bereits sieben Akquisitionen durchgeführt - und weitere noch für dieses Jahr angekündigt. Damit schaffe das Management vor allem auf mittlere Sicht ein erhebliches Wertsteigerungspotenzial. Mit der Donges Group sei durch Zukäufe ein weiteres Schwergewicht mit einem annualisierten Jahresumsatz von 400 Mio. Euro aufgebaut worden, das perspektivisch ein interessanter Kandidat für einen lukrativen Verkauf sein dürfte.Dass die Aktie in den letzten Monaten die zwischenzeitlich deutlichen Zuwächse trotzdem wieder habe abgeben müssen, sei aus Sicht des Analysten auf mehrere Faktoren zurückzuführen. Zum einen entwickle sich die börsennotierte Beteiligung STS in einem schwieriger gewordenen Marktumfeld nicht so positiv wie erhofft, weswegen der Aktienkurs und damit auch der Marktwert des Anteilspakets von Mutares deutlich gesunken seien. Zum anderen werde das Sanierungsgeschäft angesichts des zunehmenden konjunkturellen Gegenwinds generell anspruchsvoller. Nach den Zahlen für das erste Halbjahr hätten die Jahresprognosen für mehrere Mutares-Beteiligungen (u.a. auch STS) abgesenkt werden müssen.An den Zielen für den Konzern habe das Management aber festgehalten, was einerseits die positive Entwicklung der Schwergewichte Balcke-Dürr und Donges zeige, andererseits aber auch verdeutliche, dass mit einem gewissen Puffer geplant worden sei.Das berücksichtigt Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, in einer Hochstufung des Prognoserisikos, weshalb er sein Urteil von "buy" auf "speculative buy" anpasst. (Analyse vom 15.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link