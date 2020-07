Xetra-Aktienkurs Mutares-Aktie:

ISIN Mutares-Aktie:

DE000A2NB650



WKN Mutares-Aktie:

A2NB65



Ticker-Symbol Mutares-Aktie:

MUX



Kurzprofil Mutares SE & Co. KGaA:



Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650, WKN: A2NB65, Ticker-Symbol: MUX), München (www.mutares.de), erwirbt mittelständische Unternehmen und Konzernteile mit Sitz in Europa, die im Rahmen einer Neupositionierung veräußert werden und ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen. Mutares unterstützt und entwickelt ihre Portfoliounternehmen aktiv mit eigenen Investment- und Expertenteams sowie durch Akquisitionen strategischer Add-ons. Ziel ist es, mit Fokus auf nachhaltigem Wachstum des Portfoliounternehmens eine signifikante Wertsteigerung zu erreichen. Im Geschäftsjahr 2019 hat Mutares einen konsolidierten Umsatz von EUR 1.016 Mio. erwirtschaftet und über 6.500 Mitarbeiter weltweit beschäftigt. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "MUX" gehandelt. (20.07.2020/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - Mutares-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650, WKN: A2NB65, Ticker-Symbol: MUX) unter die Lupe.Das Management von Mutares habe in den vergangenen Monaten mehrfach betont, dass die Corona-Krise attraktive Chancen im Akquisebereich biete. Nun habe der Sanierungsspezialist in kurzer Zeit mehrfach zugeschlagen, allein seit dem 26. Juni seien drei neu vereinbarte Zukäufe gemeldet worden. Insgesamt summiere sich deren Zahl bereits auf sechs in diesem Jahr, zugleich seien aber auch drei, zum Teil sehr lukrative, Exits gelungen. Und in einer Meldung aus dieser Woche sei betont worden, dass das Tempo im laufenden Jahr weiter hochbleiben solle, sowohl im Einkauf als auch im Verkauf. Obwohl es auch das Risiko gebe, dass das schwierige wirtschaftliche Umfeld im Bestandsportfolio zu einigen Problemfällen führe, orientiere sich die Aktie, die nach dem Corona-Crash und einer starken Erholung seit Mitte Mai konsolidiert habe, langsam wieder nach oben.Spekulativ bleibt der Titel sehr interessant, so die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief". Das Kursziel für die Mutares-Aktie laute 15,00 Euro. (Ausgabe 28 vom 18.07.2020)Börsenplätze Mutares-Aktie: