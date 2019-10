Xetra-Aktienkurs Munich Re-Aktie:

235,80 EUR -0,59% (08.10.2019, 12:30)



Tradegate-Aktienkurs Munich Re-Aktie:

235,40 EUR -0,80% (08.10.2019, 12:43)



ISIN Munich Re-Aktie:

DE0008430026



WKN Munich Re-Aktie:

843002



Ticker-Symbol Munich Re-Aktie:

MUV2



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Munich Re-Aktie:

MURGF



Kurzprofil Munich Re AG:



Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF) ist ein weltweit führender Anbieter von Rückversicherung, Erstversicherung und versicherungsnahen Risikolösungen. Die Unternehmensgruppe besteht aus den Geschäftsfeldern Rückversicherung und ERGO sowie der Kapitalanlagegesellschaft MEAG. Munich Re ist weltweit und in allen Versicherungssparten aktiv. Seit ihrer Gründung im Jahr 1880 zeichnet sich Munich Re durch einzigartiges Risiko-Knowhow und besondere finanzielle Solidität aus. Sie bietet ihren Kunden auch bei außergewöhnlich hohen Schäden finanziellen Schutz - vom Erdbeben in San Francisco 1906 bis zur atlantischen Hurrikanserie 2017 und den kalifornischen Waldbränden 2018.



Munich Re besitzt herausragende Innovationskraft und ist hierdurch in der Lage, auch außergewöhnliche Risiken wie Raketenstarts, Erneuerbare Energien, Cyberattacken oder Pandemien abzusichern. Das Unternehmen treibt die digitale Transformation innerhalb ihrer Branche in einer führenden Rolle voran und erweitert hierdurch ihre Risikoanalysefähigkeiten sowie ihr Leistungsangebot. Individuelle Lösungen und große Nähe zu ihren Kunden machen Munich Re zu einem weltweit nachgefragten Risikopartner für Wirtschaft, Institutionen und Privatpersonen. (08.10.2019/ac/a/d)







Wien (www.aktiencheck.de) - Munich Re bindet Next Insurance enger an sich - AktiennewsDie Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF) hat ihre Beteiligung an dem US-amerikanischen Versicherungs-Start-up Next Insurance aufgestockt, so die Experten von "FONDS professionell".Der deutsche Rückversicherer halte nun knapp ein Drittel der Anteile an dem Insurtech, das Policen für kleine und mittlere Unternehmen anbiete.Die Munich Re habe nach eigenen Angaben ihre Beteiligung an dem US-amerikanischen Insurtech Next Insurance erhöht. In Summe investiere der Rückversicherer stolze 250 Millionen US-Dollar (228 Mio. Euro) auf einen Schlag in weitere Anteile an dem kalifornischen Start-up.Über die Einheit Digital Partners kooperiere die Munich Re schon seit 2016 mit dem Start-up und unterstütze dieses mit Services und Risikoübernahme. Zudem halte Munich Re über seine Einheit Munich Re Ventures bereits Anteile an Next Insurance. Zusammen mit den neu erworbenen Anteilen besitze die in München ansässige Gesellschaft nun insgesamt circa 27,5 Prozent an dem Unternehmen.