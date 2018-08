Tradegate-Aktienkurs Munich Re-Aktie:

Kurzprofil Munich Re AG:



Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF) steht für ausgeprägte Lösungs-Expertise, konsequentes Risikomanagement, finanzielle Stabilität und große Kundennähe. Damit schafft Munich Re Wert für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2017 erzielte die Gruppe, die Erst- und Rückversicherung unter einem Dach kombiniert, einen Überschuss in Höhe von 0,4 Mrd. Euro. Sie ist in allen Versicherungssparten aktiv und mit über 42.000 Mitarbeitern auf allen Kontinenten vertreten. Mit Beitragseinnahmen von rund 32 Mrd. Euro allein aus der Rückversicherung ist sie einer der weltweit führenden Rückversicherer. Besonders wenn Lösungen für komplexe Risiken gefragt sind, ist Munich Re ein gesuchter Risikoträger.



Den Großteil ihrer Erstversicherungsaktivitäten bündelt die Munich Re AG in der ERGO. ERGO ist eine der führenden Versicherungsgruppen in Deutschland und Europa. Weltweit ist ERGO in mehr als 30 Ländern vertreten und bietet ein umfassendes Spektrum an Versicherungen, Vorsorge und Serviceleistungen. 2017 nahm ERGO Beiträge in Höhe von 17,5 Mrd. Euro ein. Die weltweiten Kapitalanlagen (ohne Kapitalanlagen mit Versicherungsbezug) von Munich Re in Höhe von 218 Mrd. Euro werden von der MEAG betreut, die ihre Kompetenz auch privaten und institutionellen Anlegern außerhalb der Gruppe anbietet. (17.08.2018/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Munich Re: Zumindest seitwärts laufende Kurse erwartet - AktienanalyseDie Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF) konnte im zweiten Quartal trotz mehrerer Großschäden ihren Überschuss in etwa stabil halten, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Vorstandschef Joachim Wenning sehe seinen Konzern daher auf einem guten Weg, das Gewinnziel von 2,1 bis 2,5 Mrd. Euro für das Gesamtjahr zu erreichen. Wenn keine Wirbelstürme oder andere Katastrophen dazwischenkommen würden, dürfte das Ergebnis in der oberen Hälfte der Spanne landen, so Wenning. Die Aktie habe dennoch Federn lassen müssen. Analyst Thorsten Wenzel von der DZ BANK habe darauf hingewiesen, dass der Überschuss die Erwartungen nur wegen einer niedrigen Steuerquote getroffen habe. Im Kerngeschäft sei es dagegen schlechter als gedacht gelaufen. So sei die kombinierte Schaden-Kosten-Quote von 93,9 auf 102,0 Prozent gestiegen. Und auch die Hoffnung auf einen deutlichen Preisanstieg aufgrund der Milliardenschäden habe sich nicht erfüllt.Nur in Regionen, wo die Naturkatastrophen gewütet hätten, hätten die Preise stark angezogen, habe die Munich Re erklärt. Lob habe es aber für die Kapitalseite gegeben, die Olivier Pauchaut von Bryan Garnier als wichtiges Standbein für die Aktie bezeichnet habe. Mit einem Anstieg auf 250 Prozent habe die Eigenmittelausstattung seiner Einschätzung nach über dem üblichen Rahmen gelegen. Er rechnet daher damit, dass der Konzern seine Kapitalstärke weiterhin für Aktienrückkäufe nutzen wird - eine solide Basis für zumindest seitwärts laufende Kurse, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 32/2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Munich Re-Aktie:183,70 EUR -0,62% (17.08.2018, 16:50)