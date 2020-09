Tradegate-Aktienkurs Munich Re-Aktie:

224,00 EUR +0,31% (23.09.2020, 08:45)



ISIN Munich Re-Aktie:

DE0008430026



WKN Munich Re-Aktie:

843002



Ticker-Symbol Munich Re-Aktie:

MUV2



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Munich Re-Aktie:

MURGF



Kurzprofil Munich Re AG:



Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF) ist ein weltweit führender Anbieter von Rückversicherung, Erstversicherung und versicherungsnahen Risikolösungen. Die Unternehmensgruppe besteht aus den Geschäftsfeldern Rückversicherung und ERGO sowie dem Vermögensmanager MEAG. Munich Re ist weltweit und in allen Versicherungssparten aktiv. Seit ihrer Gründung im Jahr 1880 zeichnet sich Munich Re durch einzigartiges Risiko-Knowhow und besondere finanzielle Solidität aus. Sie bietet ihren Kunden auch bei außergewöhnlich hohen Schäden finanziellen Schutz - vom Erdbeben in San Francisco 1906 bis zur pazifischen Taifunserie 2019.



Munich Re besitzt herausragende Innovationskraft und ist hierdurch in der Lage, auch außergewöhnliche Risiken wie Raketenstarts, erneuerbare Energien, Cyberattacken oder Pandemien abzusichern. Munich Re treibt die digitale Transformation innerhalb ihrer Branche in einer führenden Rolle voran und erweitert hierdurch ihre Risikoanalysefähigkeiten sowie ihr Leistungsangebot. Individuelle Lösungen und große Nähe zu ihren Kunden machen Munich Re zu einem weltweit nachgefragten Risikopartner für Unternehmen, Institutionen und Privatpersonen. (23.09.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Munich Re-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Munich Re-Aktie (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF) charttechnisch unter die Lupe.Obwohl die Munich Re-Aktie zuletzt in den Konsolidierungsmodus übergegangen sei, notiere das Papier im Ichmoku-Wochenchart immer noch oberhalb seiner Wolke. In einer solchen Konstellation diene die "Kumo" als Unterstützung, zumal bei rund 213 EUR mit dem "Kijun" eine weitere Ichimoku-Linie verlaufe. Knapp darunter bestünden in Form des 38,2%-Fibonacci-Retracements des gesamten Erholungsimpulses seit März (211,98 EUR) sowie in Form der 200-Wochen-Linie (akt. bei 202,65 EUR) weitere wichtige Unterstützungen.Der Rückversicherer sei aber noch aus einem anderen Blickwinkel heraus derzeit interessant: Auf Basis der Daten dieses Jahrtausends könne die Munich Re-Aktie vom 23. September bis 5. November im Durchschnitt um 8% zulegen. Mit anderen Worten: Seit 2000 hätten Investoren in der sechs Wochen anhaltenden saisonalen Stärkeperiode bei einer Trefferquote von 75% einen aktienähnlichen Gesamtjahresertrag verbuchen können. Vor diesem Hintergrund stelle eine mögliche Belastungsprobe der o. g. Haltezone eine Möglichkeit zum Positionsaufbau dar. Die Abwärtskurslücke vom Wochenbeginn (238,70 EUR zu 239,20 EUR) definiere im Anschluss ein erstes Erholungsziel, ehe das jüngste Verlaufshoch bei 255,80 EUR wieder auf die Agenda rücke, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 23.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Munich Re-Aktie:221,20 EUR -0,98% (22.09.2020, 17:35)