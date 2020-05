Börsenplätze Munich Re-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Munich Re-Aktie:

179,90 EUR +1,32% (15.05.2020, 10:28)



Tradegate-Aktienkurs Munich Re-Aktie:

179,40 EUR +0,28% (15.05.2020, 10:42)



ISIN Munich Re-Aktie:

DE0008430026



WKN Munich Re-Aktie:

843002



Ticker-Symbol Munich Re-Aktie:

MUV2



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Munich Re-Aktie:

MURGF



Kurzprofil Munich Re AG:



Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF) ist ein weltweit führender Anbieter von Rückversicherung, Erstversicherung und versicherungsnahen Risikolösungen. Die Unternehmensgruppe besteht aus den Geschäftsfeldern Rückversicherung und ERGO sowie dem Vermögensmanager MEAG. Munich Re ist weltweit und in allen Versicherungssparten aktiv. Seit ihrer Gründung im Jahr 1880 zeichnet sich Munich Re durch einzigartiges Risiko-Knowhow und besondere finanzielle Solidität aus. Sie bietet ihren Kunden auch bei außergewöhnlich hohen Schäden finanziellen Schutz - vom Erdbeben in San Francisco 1906 bis zur pazifischen Taifunserie 2019.



Munich Re besitzt herausragende Innovationskraft und ist hierdurch in der Lage, auch außergewöhnliche Risiken wie Raketenstarts, erneuerbare Energien, Cyberattacken oder Pandemien abzusichern. Munich Re treibt die digitale Transformation innerhalb ihrer Branche in einer führenden Rolle voran und erweitert hierdurch ihre Risikoanalysefähigkeiten sowie ihr Leistungsangebot. Individuelle Lösungen und große Nähe zu ihren Kunden machen Munich Re zu einem weltweit nachgefragten Risikopartner für Unternehmen, Institutionen und Privatpersonen. (15.05.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





München (www.aktiencheck.de) - Munich Re-Aktienanalyse von "AnlegerPlus News":Eine Vielzahl von Hauptversammlungen findet in diesem Jahr Pandemie-bedingt rein virtuell, also ohne physische Präsenz der Aktionäre, statt. Eine der ersten Gesellschaften, die diesen Weg wählte, war am 29. April die Münchener Rück AG (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF), wie Matthias Wahler von der SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. innerhalb des Online-Magazins "AnlegerPlus News" berichtetIm "Versammlungsraum" der diesjährigen Hauptversammlung (HV) hätten sich, mit gebührendem Abstand zwischen den Tischen, lediglich der Aufsichtsratsvorsitzende Nikolaus von Bomhard, Vorstandschef Joachim Wenning sowie ein Notar eingefunden. Die übrigen Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder seien elektronisch zugeschaltet gewesen, die Aktionäre hätten das Geschehen von ihren heimischen Rechnern verfolgen können. Auf die Kapitalpräsenz habe die digitale Form der Versammlung jedenfalls keine negative Auswirkung gehabt. Mit 44,6% des stimmberechtigten Kapitals seien sogar etwas mehr Stimmen als im vergangenen Jahr vertreten gewesen.Ein Schwerpunkt im Vorstandsbericht seien die Auswirkungen der Corona-Krise gewesen, von denen selbstverständlich auch der Rückversicherungskonzern betroffen sei. Zum einen belaste die Kapitalmarktschwäche. Nachdem das Ergebnis aus Kapitalanlagen im Geschäftsjahr 2019 auf 3,2 Mrd. Euro (Vj. 2,5 Mrd. Euro) habe verbessert werden können, dürfte es in diesem Jahr wohl deutlich niedriger ausfallen. Hinzu kämen erwartete Schadenleistungen durch Absagen und Verschiebungen von Großveranstaltungen sowie aus Reiseversicherungspolicen. In diesem Zusammenhang missfalle dem Vorstand die öffentliche Diskussion, ob Versicherer für Kosten aus der Corona-Pandemie auch dann haften müssten, wenn dies in den Policen ausgeschlossen sei.Wenning sehe den Ausschluss systemischer Risiken geradezu als Gebot einer verantwortungsbewussten Risikopolitik. Nur so könne sichergestellt werden, dass sich Versicherungsgesellschaften nicht finanziell übernehmen würden. Verlässlichkeit habe in der Branche einen enorm hohen Wert und man müsse sich darauf verlassen können, dass Verträge so gelten würden, wie sie geschlossen worden seien.Das Geschäftsjahr 2019 habe Munich Re erfolgreich abgeschlossen. Der Konzernüberschuss habe sich deutlich auf 2,7 Mrd. Euro (Vj. 2,3 Mrd. Euro) verbessert. Sowohl das Rückversicherungs- wie auch das in der ERGO Group gebündelte Erstversicherungsgeschäft hätten die Erwartungen übertroffen. Ein spürbarer Anstieg der zu begleichenden Großschäden habe durch das verbesserte Ergebnis aus Kapitalanlagen überkompensiert werden können. Im laufenden Jahr sollte der Gewinn ursprünglich auf 2,8 Mrd. Euro weiter gesteigert werden. Dies werde aus den oben genannten Gründen voraussichtlich nicht gelingen.Mit Blick auf das erfolgreiche Jahr 2019 und die solide Kapitalausstattung habe die HV eine Anhebung der Dividende auf 9,80 Euro (Vj. 9,25 Euro) beschlossen. Die Ausschüttung zehre bei einem Ergebnis je Aktie von 18,97 Euro (Vj. 15,13 Euro) nicht an der Substanz. In den letzten Jahrzehnten habe die Münchener Rück immer mindestens eine stabile Dividende gezahlt und sie nach Möglichkeit erhöht. Dies solle so beibehalten werden.Trotzdem habe sich die Aktie dem schwachen Börsenumfeld nicht entziehen können. Ausgehend vom Rekordhoch von 283 Euro im Februar 2020 sei der Kurs in der Panik der folgenden Wochen bis auf 145 Euro abgestürzt. Inzwischen notiere die Aktie wieder bei 185 Euro. Auf diesem Niveau betrage die Dividendenrendite stolze 5,3%. Der Abschlag zum Buchwert, der sich zum 31.12.2019 mit 215 Euro je Aktie errechnet habe, spreche ebenfalls für eine aktuell attraktive Bewertung. (Ausgabe 05/2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link