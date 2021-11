Börsenplätze Munich Re-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Munich Re-Aktie:

260,60 EUR +0,46% (08.11.2021, 16:53)



XETRA-Aktienkurs Munich Re-Aktie:

260,55 EUR +0,44% (08.11.2021, 16:47)



ISIN Munich Re-Aktie:

DE0008430026



WKN Munich Re-Aktie:

843002



Ticker-Symbol Munich Re-Aktie:

MUV2



NASDAQ OTC-Symbol Munich Re-Aktie:

MURGF



Kurzprofil Munich Re AG:



Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, NASDAQ OTC-Symbol: MURGF) ist ein weltweit führender Anbieter von Rückversicherung, Erstversicherung und versicherungsnahen Risikolösungen. Die Unternehmensgruppe besteht aus den Geschäftsfeldern Rückversicherung und ERGO sowie dem Vermögensmanager MEAG. Munich Re ist weltweit und in allen Versicherungssparten aktiv. Seit ihrer Gründung im Jahr 1880 zeichnet sich Munich Re durch einzigartiges Risiko-Knowhow und besondere finanzielle Solidität aus. Sie bietet ihren Kunden auch bei außergewöhnlich hohen Schäden finanziellen Schutz - vom Erdbeben in San Francisco 1906 bis zur pazifischen Taifunserie 2019.



Munich Re besitzt herausragende Innovationskraft und ist hierdurch in der Lage, auch außergewöhnliche Risiken wie Raketenstarts, erneuerbare Energien, Cyberattacken oder Pandemien abzusichern. Munich Re treibt die digitale Transformation innerhalb ihrer Branche in einer führenden Rolle voran und erweitert hierdurch ihre Risikoanalysefähigkeiten sowie ihr Leistungsangebot. Individuelle Lösungen und große Nähe zu ihren Kunden machen Munich Re zu einem weltweit nachgefragten Risikopartner für Unternehmen, Institutionen und Privatpersonen. (08.11.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Munich Re-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Rückversicherers Munich Re AG (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, NASDAQ OTC-Symbol: MURGF) unter die Lupe.Munich Re werde am Dienstagmorgen gegen 7:30 Uhr seine endgültigen Q3-Zahlen publizieren. Das abgelaufene Quartal sei wieder einmal von einigen Naturkatstrophen beeinflusst gewesen, dennoch werde Munich Re seine Jahresprognose wohl erfüllen.Die Zerstörungen durch Hurrikan "Ida" und die Flutkatastrophe in Europa würden die Munich Re auf jeden Fall teuer zu stehen kommen. Beide Katastrophen zusammen dürften den Rückversicherer rund 1,8 Mrd. Euro kosten, habe die Munich Re bereits im Oktober mitgeteilt. Dennoch erwarte der Vorstand für das Q3 einen Gewinn von rund 400 Mio. Euro. Auch den geplanten Jahresgewinn von 2,8 Mrd. Euro wolle das Management weiter erreichen.Den Gewinn in Q3 verdanke die Munich Re den Angaben zufolge nicht nur einer allgemein erfreulichen Geschäftsentwicklung. Vielmehr habe die lukrative Veräußerung von Kapitalanlagen das Ergebnis nach oben getrieben. Hinzugekommen seien hohe Währungsgewinne.Recht viel Neues werde der DAX-Konzern nicht veröffentlichen. Aussagen zu einem neuen Aktienrückkaufprogramm dürfte es auch nicht geben. Das Thema wolle Vorstandschef Joachim Wenning frühestens Anfang 2022 angehen.(mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link