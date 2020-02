Börsenplätze Munich Re-Aktie:



Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF) ist ein weltweit führender Anbieter von Rückversicherung, Erstversicherung und versicherungsnahen Risikolösungen. Die Unternehmensgruppe besteht aus den Geschäftsfeldern Rückversicherung und ERGO sowie der Kapitalanlagegesellschaft MEAG. Munich Re ist weltweit und in allen Versicherungssparten aktiv. Seit ihrer Gründung im Jahr 1880 zeichnet sich Munich Re durch einzigartiges Risiko-Knowhow und besondere finanzielle Solidität aus. Sie bietet ihren Kunden auch bei außergewöhnlich hohen Schäden finanziellen Schutz - vom Erdbeben in San Francisco 1906 bis zur atlantischen Hurrikanserie 2017 und den kalifornischen Waldbränden 2018. Munich Re besitzt herausragende Innovationskraft und ist hierdurch in der Lage, auch außergewöhnliche Risiken wie Raketenstarts, Erneuerbare Energien, Cyberattacken oder Pandemien abzusichern. Das Unternehmen treibt die digitale Transformation innerhalb ihrer Branche in einer führenden Rolle voran und erweitert hierdurch ihre Risikoanalysefähigkeiten sowie ihr Leistungsangebot. Individuelle Lösungen und große Nähe zu ihren Kunden machen Munich Re zu einem weltweit nachgefragten Risikopartner für Wirtschaft, Institutionen und Privatpersonen. (27.02.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Munich Re-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Rückversicherers Munich Re AG (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF) unter die Lupe.Der Rückversicherer Munich Re wolle, wie am Mittwoch bekannt geworden sei, Aktien im Wert von bis zu einer Milliarde Euro zurückkaufen. Auf Basis des derzeitigen Kursniveaus entspräche das etwa 3,9 Millionen Aktien, beziehungsweise 2,7 Prozent des Grundkapitals, habe der DAX-Konzern mitgeteilt. Das Rückkaufprogramm solle nach der Hauptversammlung am 29. April starten und bis spätestens zur Hauptversammlung im nächsten Jahr laufen. An der Börse habe die Aktie des Unternehmens nach Bekanntgabe des Rückkaufs kurzzeitig Schwung erhalten, dann jedoch im Zuge der Gesamtmarkt-Korrektur erneut weiter Federn lassen müssen.Bei Munich Re werde es bereits am morgigen Freitag wieder interessant. Dann veröffentliche das Unternehmen die Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr. Das Management habe sich gleich für zwei Jahre Gewinnziele gesetzt. So solle der Überschuss des Konzerns von 2,3 Milliarden Euro bis 2020 auf 2,8 Milliarden Euro steigen. Für 2019 habe sich das Management im Herbst optimistisch gezeigt, dass es die ursprünglich auf 2,5 Milliarden Euro gesetzte Zielmarke übertreffen werde. Dazu sollten die Beitragseinnahmen wie im Vorjahr mehr als 49 Milliarden Euro erreichen.Branchenexperten würden der Munich Re trotz der hohen Schäden im vergangenen Sommer für 2019 einen dicken Gewinnsprung zutrauen. Von der Nachrichtenagentur Bloomberg bis Dienstag befragte Analysten würden im Schnitt mit einem Überschuss von 2,8 Milliarden Euro rechnen. Damit hätte Wenning sein eigentlich erst für 2020 angepeiltes Gewinnziel bereits ein Jahr früher erreicht. Für 2020 würden die Experten allerdings dann keinen großen Satz nach oben mehr erwarten. Im Schnitt würden sie für das laufende Jahr von 2,84 Milliarden Euro Nettogewinn ausgehen. Die Aktionäre könnten sich für 2019 voraussichtlich auf eine weiter steigende Dividende freuen. Im Schnitt würden Analysten mit einer Anhebung von 9,25 auf 9,71 Euro rechnen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Munich Re.