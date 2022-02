Börsenplätze Munich Re-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Munich Re-Aktie:

254,40 EUR +2,13% (22.02.2022, 11:35)



XETRA-Aktienkurs Munich Re-Aktie:

254,40 EUR -1,09% (22.02.2022, 11:22)



ISIN Munich Re-Aktie:

DE0008430026



WKN Munich Re-Aktie:

843002



Ticker-Symbol Munich Re-Aktie:

MUV2



NASDAQ OTC-Symbol Munich Re-Aktie:

MURGF



Kurzprofil Munich Re AG:



Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, NASDAQ OTC-Symbol: MURGF) ist ein weltweit führender Anbieter von Rückversicherung, Erstversicherung und versicherungsnahen Risikolösungen. Die Unternehmensgruppe besteht aus den Geschäftsfeldern Rückversicherung und ERGO sowie dem Vermögensmanager MEAG. Munich Re ist weltweit und in allen Versicherungssparten aktiv. Seit ihrer Gründung im Jahr 1880 zeichnet sich Munich Re durch einzigartiges Risiko-Knowhow und besondere finanzielle Solidität aus. Sie bietet ihren Kunden auch bei außergewöhnlich hohen Schäden finanziellen Schutz - vom Erdbeben in San Francisco 1906 bis zur pazifischen Taifunserie 2019.



Munich Re besitzt herausragende Innovationskraft und ist hierdurch in der Lage, auch außergewöhnliche Risiken wie Raketenstarts, erneuerbare Energien, Cyberattacken oder Pandemien abzusichern. Munich Re treibt die digitale Transformation innerhalb ihrer Branche in einer führenden Rolle voran und erweitert hierdurch ihre Risikoanalysefähigkeiten sowie ihr Leistungsangebot. Individuelle Lösungen und große Nähe zu ihren Kunden machen Munich Re zu einem weltweit nachgefragten Risikopartner für Unternehmen, Institutionen und Privatpersonen. (22.02.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Munich Re-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Rückversicherers Munich Re AG (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, NASDAQ OTC-Symbol: MURGF) unter die Lupe.Der Rückversicherer Munich Re werde am morgigen Mittwoch seine Geschäftszahlen für das Jahr 2021 vorlegen. Trotz Belastungen durch die Pandemie und Naturkatastrophen werde das Unternehmen seine Jahresprognose wohl erfüllen. Was würden die Analysten erwarten?Munich Re selbst erwarte einen Jahresgewinn von 2,8 Milliarden Euro, der stark auf einem lukrativen Verkauf von Aktien und Anleihen im Sommer beruhe. Bis 2025 solle sich der Gewinn je Aktie jährlich um mindestens fünf Prozent erhöhen. Die Dividende solle ebenfalls um mindestens fünf Prozent pro Jahr steigen und auch in Jahren mit besonders hohen Schäden nicht sinken.Aufgrund der vielen Todesfälle infolge der Pandemie rechne die Munich Re mit einer Belastung von 600 Millionen Euro. Auch Umweltkatastrophen würden das Unternehmen mit rund 1,8 Milliarden Euro belasten. Die Munich Re gehe für 2021 deshalb mit einer kombinierten Schaden-Kosten-Quote von 100 Prozent aus.Die Analysten seien optimistisch gestimmt: Sie hätten das Gewinnziel für 2021 leicht angehoben und würden mit einem Jahresüberschuss von knapp 2,9 Milliarden Euro rechnen. Bei der Dividende würden sie einen Anstieg um 60 Cent auf 10,40 Euro je Anteilsschein erwarten. Die kombinierte Schaden-Kosten-Quote würden die Experten bei "nur" 99 Prozent sehen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Munich Re.