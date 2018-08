Xetra-Aktienkurs Munich Re-Aktie:

187,50 EUR +0,24% (03.08.2018, 15:58)



Tradegate-Aktienkurs Munich Re-Aktie:

187,85 EUR +0,21% (03.08.2018, 16:10)



ISIN Munich Re-Aktie:

DE0008430026



WKN Munich Re-Aktie:

843002



Ticker Symbol Munich Re-Aktie:

MUV2



Nasdaq OTC-Symbol Munich Re-Aktie:

MURGF



Kurzprofil Munich Re AG:



Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF) ist eine der größten Rückversicherungs-Gesellschaften weltweit. Neben dem Kerngeschäft Rückversicherung ist der Konzern auch in den Bereichen Erstversicherung sowie in der Krankenrück- und Krankenerstversicherung außerhalb Deutschlands aktiv. Darüber hinaus ist einer der zentralen Unternehmensbereiche der Munich Re das Erstversicherungsgeschäft der ERGO-Versicherungsgruppe. Die dritte Säule der Unternehmensstrategie ist der Bereich Munich Health. Hier bündelt der Konzern sein gesamtes globales Gesundheits-Know-how in der Erst- und Rückversicherung. Munich Re ist weiterhin im Bereich Asset Management tätig. Die MEAG MUNICH ERGO Asset Management GmbH ist das Zentrum der Vermögensverwaltung der Gruppe. (03.08.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Munich Re-Aktienanalyse von Analyst Roland Pfänder von ODDO BHF:Im Rahmen einer Aktienanalyse bestätigt Analyst Roland Pfänder, Analyst bei ODDO BHF, seine Kaufempfehlung für die Aktien von Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF).Die Analysten von ODDO BHF rechnen damit, dass die Munich Re mit dem Q2-Ergebnis wegen überdurchschnittlicher Belastungen in der P&C-Rückversicherungssparte nicht an die Konsensprognose herankommen wird.ERGO könnte einen Nettogewinnbeitrag von 68 Mio. EUR leisten.Analyst Roland Pfänder hält am Kursziel für die Munich Re-Aktie von 220,00 EUR fest.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Munich Re-Aktie: