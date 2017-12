XETRA-Aktienkurs Munich Re-Aktie:

Kurzprofil Munich Re AG:



Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF) steht für ausgeprägte Lösungs-Expertise, konsequentes Risikomanagement, finanzielle Stabilität und große Kundennähe. Damit schafft Munich Re Wert für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2016 erzielte die Gruppe, die Erst- und Rückversicherung unter einem Dach kombiniert, einen Gewinn in Höhe von 2,6 Mrd. Euro. Sie ist in allen Versicherungssparten aktiv und mit über 43.000 Mitarbeitern auf allen Kontinenten vertreten. Mit Beitragseinnahmen von rund 28 Mrd. Euro allein aus der Rückversicherung ist sie einer der weltweit führenden Rückversicherer. Besonders wenn Lösungen für komplexe Risiken gefragt sind, ist Munich Re ein gesuchter Risikoträger.



Den Großteil ihrer Erstversicherungsaktivitäten bündelt Munich Re in der ERGO. ERGO ist eine der führenden Versicherungsgruppen in Deutschland und Europa. Weltweit ist ERGO in mehr als 30 Ländern vertreten und bietet ein umfassendes Spektrum an Versicherungen, Vorsorge und Serviceleistungen. 2016 nahm ERGO Beiträge in Höhe von 16,0 Mrd. Euro ein. Die weltweiten Kapitalanlagen (ohne Kapitalanlagen mit Versicherungsbezug) von Munich Re in Höhe von 219 Mrd. Euro werden von der MEAG betreut, die ihre Kompetenz auch privaten und institutionellen Anlegern außerhalb der Gruppe anbietet. (01.12.2017/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Munich Re-Aktienanalyse von Fabian Strebin, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Fabian Strebin von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Rückversicherers Munich Re AG (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF) unter die Lupe.Der Rückversicherer werde wegen der US-Wirbelstürme im laufenden Jahr nur einen niedrigen dreistelligen Millionengewinn einfahren. CEO Joachim Wenning dämpfe gegenüber Journalisten nun auch die Erwartungen für 2018.Dabei gehe der CEO nicht davon aus, dass die Munich Re schnell zu den goldenen Zeiten, die bis zum Jahr 2015 reichten, zurückkehren könne. Damals habe der Konzern jährlich mindestens drei Milliarden Euro verdient. Für das kommende Jahr stelle Wenning hingegen nur eine Zielmarke von zwei Milliarden Euro plus auf. Die Niedrigzinspolitik der EZB und die global gesunkenen Preise für Rückversicherungen in den vergangenen Jahren würden die Erträge um jeweils 500 Millionen Euro verringern.Die Aktionäre wolle Wenning trotzdem verwöhnen. An der Ausschüttungssumme von 1,3 Milliarden Euro für die Dividende wolle die Munich Re festhalten.Investierte Anleger sollten bei der Munich Re-Aktie dabei bleiben, zumal die Dividende stabil bleiben soll, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Die Rendite von 4,6 Prozent sei eine der höchsten unter den DAX-Aktien. Der Stopp bei 160,00 Euro sollte beachtet werden. (Analyse vom 01.12.2017)