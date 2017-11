Börsenplätze Munich Re-Aktie:



Kurzprofil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG:



Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF) steht für ausgeprägte Lösungsexpertise, konsequentes Risikomanagement, finanzielle Stabilität und große Kundennähe. Im Geschäftsjahr 2016 erzielte die Gruppe einen Gewinn in Höhe von 2,6 Mrd. Euro. Sie ist in allen Versicherungssparten aktiv und mit über 43.000 Mitarbeitern auf allen Kontinenten vertreten. Mit Beitragseinnahmen von 27,8 Mrd. Euro allein aus der Rückversicherung ist sie einer der weltweit führenden Rückversicherer. Besonders wenn Lösungen für komplexe Risiken gefragt sind, ist Munich Re ein gesuchter Ansprechpartner.



Die Erstversicherungsaktivitäten bündelt Munich Re vor allem in der ERGO. Weltweit ist die Gruppe in über 30 Ländern vertreten und konzentriert sich auf die Regionen Europa und Asien. ERGO bietet ein umfassendes Spektrum an Versicherungen, Vorsorge und Serviceleistungen. Im Heimatmarkt Deutschland gehört ERGO über alle Sparten hinweg zu den führenden Anbietern. Rund 43.000 Menschen arbeiten als angestellte Mitarbeiter oder als hauptberufliche selbstständige Vermittler für die Gruppe. 2016 nahm ERGO Beiträge in Höhe von 16,0 Mrd. Euro ein. (10.11.2017/ac/a/d)



München (www.aktiencheck.de) - Munich Re-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG:Der weltweit größte Rückversicherer, die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF), teilte am Donnerstag mit, dass per Ende September ein Verlust von 1,4 Milliarden zu Buche steht, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Im dritten Quartal des vergangen Jahres habe der Konzern noch einen Gewinn von rund 680 Millionen Euro ausgewiesen. Verantwortlich für die massive Belastung im Geschäftsergebnis seien die drei Hurrikans "Harvey", "Irma" und "Maria", die binnen weniger Tage über die Karibik, den Golf von Mexiko und den Süden der USA hinweggezogen seien und für enorme Verwüstungen gesorgt hätten. Die Belastungen durch die drei Stürme hätten sich auf etwa 2,7 Milliarden Euro belaufen.Konzernchef Joachim Wenning und Finanzvorstand Jörg Schneider würden trotz der Verluste positiv in die Zukunft blicken. In einer Meldung hätten sie mitgeteilt: "Unter der Annahme eines erwartungsgemäßen Geschäftsverlaufs im vierten Quartal rechnen wir dennoch mit einem kleinen Jahresgewinn für 2017". Für die ersten neun Monate des Jahres 2017 sei ein kumulierter Verlust von rund 146 Millionen Euro aufgelaufen. 2016 sei der Konzern im selben Zeitraum auf ein Ergebnis von etwa 2,3 Milliarden Euro gekommen.Rückversicherungsunternehmen würden dann aktiv, wenn Erstversicherungsunternehmen große Risiken nicht mehr tragen könnten, beziehungsweise möchten. Durch die Übertragung von Risiken habe der Erstversicherer die Möglichkeit, sein versicherungstechnisches Risiko zu minimieren. Da es bei der Übertragung meist um sehr hohe Summen gehe, könne es dazu führen, dass die Bilanzen der Rückversicherer im Schadenfall stark belastet würden.Die zunehmende Häufigkeit und Intensität von Naturkatastrophen in den vergangenen Jahren würden diese Situation für die Rückversicherungsunternehmen nicht gerade einfacher machen. Die Munich Re erwarte für die Hurrikansaison im Herbst eine Belastung von etwa 100 Milliarden US-Dollar für die ganze Branche. Die vollständigen Ergebnisse würden sich allerdings erst in den kommenden Monaten abschätzen lassen, da die Schadenabwicklung in vielen Fällen noch andauere.Die Munich Re Aktie werde aktuell bei EUR 197,80 (09.11.2017) gehandelt. Das Jahrestief habe bei EUR 165,86 gelegen (31.01.2017). Bloomberg Analysten würden aktuell ein Zwölf-Monats-Kursziel auf EUR 189,59 setzen. Bei Bloomberg würden zwölf Analysten die Aktie auf "kaufen", 16 auf "halten" und sechs auf "verkaufen" setzen.Da der weitere Kursverlauf der Aktie von einer Vielzahl konzernpolitischen, branchenspezifischen und ökonomischen Faktoren abhängig sei, sollten Anleger das Risiko bei ihren Investmententscheidungen berücksichtigen. Entwicklungen können jederzeit anders verlaufen, als Anleger es erwarten, wodurch Verluste entstehen können, so die Bank Vontobel Europe AG. (Analyse vom 09.11.2017).