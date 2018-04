Tradegate-Aktienkurs Munich Re-Aktie:

198,65 EUR -0,95% (24.04.2018, 14:48)



ISIN Munich Re-Aktie:

DE0008430026



WKN Munich Re-Aktie:

843002



Ticker-Symbol Munich Re-Aktie:

MUV2



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Munich Re-Aktie:

MURGF



Kurzprofil Munich Re AG:



Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF) steht für ausgeprägte Lösungs-Expertise, konsequentes Risikomanagement, finanzielle Stabilität und große Kundennähe. Damit schafft Munich Re Wert für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2017 erzielte die Gruppe, die Erst- und Rückversicherung unter einem Dach kombiniert, einen Überschuss in Höhe von 0,4 Mrd. Euro. Sie ist in allen Versicherungssparten aktiv und mit über 42.000 Mitarbeitern auf allen Kontinenten vertreten. Mit Beitragseinnahmen von rund 32 Mrd. Euro allein aus der Rückversicherung ist sie einer der weltweit führenden Rückversicherer. Besonders wenn Lösungen für komplexe Risiken gefragt sind, ist Munich Re ein gesuchter Risikoträger.



Den Großteil ihrer Erstversicherungsaktivitäten bündelt die Munich Re AG in der ERGO. ERGO ist eine der führenden Versicherungsgruppen in Deutschland und Europa. Weltweit ist ERGO in mehr als 30 Ländern vertreten und bietet ein umfassendes Spektrum an Versicherungen, Vorsorge und Serviceleistungen. 2017 nahm ERGO Beiträge in Höhe von 17,5 Mrd. Euro ein. Die weltweiten Kapitalanlagen (ohne Kapitalanlagen mit Versicherungsbezug) von Munich Re in Höhe von 218 Mrd. Euro werden von der MEAG betreut, die ihre Kompetenz auch privaten und institutionellen Anlegern außerhalb der Gruppe anbietet. (24.04.2018/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Munich Re-Aktie: Dezemberhochs stark im Visier! AktienanalyseWie der Rückversicherer Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF) nach vorläufigen Angaben bereits am Montagabend bekannt gab, hat der Versicherungskonzern im vergangenen Quartal seinen Gewinn deutlich steigern können, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Obwohl die Abschlusserstellung für den Q1-Konzernabschluss von Munich Re noch andauere, sei zu erwarten, dass sich ein Konzernergebnis von über 800 Mio. Euro ergeben werde. Dazu maßgeblich beigetragen habe im Wesentlichen eine geringe Belastung aus Großschäden in der Rückversicherung. Das Konzernergebnis des ersten Quartals 2017 habe 557 Mio. Euro betragen - das Ziel für das Konzernergebnis 2018 bleibe mit 2,1 bis 2,5 Mrd. Euro unverändert, habe es am Abend nach Ende des Späthandels geheißen. Bei einer Dividende von unverändert 8,60 Euro liege die Rendite bei derzeit knapp 4,4 Prozent. Abgestimmt werde über diesen Dividendenvorschlag des Vorstandes schließlich am Mittwoch auf der Hauptversammlung.Ein Blick auf den bisherigen Kursverlauf der Aktie zeichne eine recht zuversichtliche Stimmung, seit Mitte 2016 beherrsche ein intakter Aufwärtstrend das Handelsgeschehen. Außerdem versuche sich das Papier der Munich Re getrieben durch eine erhöhte Nachfrage derzeit an einem Ausbruch über die Dezemberhochs von 199,00 Euro. Sollte dieses Kunststück gelingen, so bestünde die Möglichkeit weiter an die Jahreshochs aus 2015 bei 206,50 Euro anzuknüpfen.Auf der Gegenseite bedeute ein überzeugender Pullback von der Marke von rund 199,00 Euro ein mögliches Abwärtsszenario zunächst auf 194,25 Euro. Darunter könnte sogar noch einmal die 50-Wochen-Durchschnittslinie bei derzeit 184,51 Euro angesteuert werden, ehe sich die Munich Re-Aktie wieder auf der Oberseite breit mache. Aber selbst bei diesem Szenario bliebe der langfristige Aufwärtstrend noch intakt, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 24.04.2018)Börsenplätze Munich Re-Aktie:XETRA-Aktienkurs Munich Re-Aktie:198,95 EUR -0,03% (24.04.2018, 14:36)