Tradegate-Aktienkurs Munich Re-Aktie:

176,594 EUR -0,11% (09.02.2017, 15:33)



ISIN Munich Re-Aktie:

DE0008430026



WKN Munich Re-Aktie:

843002



Ticker-Symbol Munich Re-Aktie:

MUV2



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Munich Re-Aktie:

MURGF



Kurzprofil Munich Re AG:



Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF) steht für ausgeprägte Lösungs-Expertise, konsequentes Risikomanagement, finanzielle Stabilität und große Kundennähe. Damit schafft Munich Re Wert für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2015 erzielte die Gruppe, die Erst- und Rückversicherung unter einem Dach kombiniert, einen Gewinn in Höhe von 3,1 Mrd. EUR. Ihre Beitragseinnahmen beliefen sich auf über 50 Mrd. EUR. Sie ist in allen Versicherungssparten aktiv und mit über 43.000 Mitarbeitern auf allen Kontinenten vertreten. Mit Beitragseinnahmen von rund 28 Mrd. EUR allein aus der Rückversicherung ist sie einer der weltweit führenden Rückversicherer. Besonders wenn Lösungen für komplexe Risiken gefragt sind, ist Munich Re ein gesuchter Risikoträger.



Den Großteil ihrer Erstversicherungsaktivitäten bündelt Munich Re in der ERGO Versicherungsgruppe. ERGO ist eine der führenden Versicherungsgruppen in Deutschland und Europa. Weltweit ist ERGO in mehr als 30 Ländern vertreten und bietet ein umfassendes Spektrum an Versicherungen, Vorsorge und Serviceleistungen. 2015 nahm ERGO Beiträge in Höhe von 17,9 Mrd. EUR ein. Im internationalen Gesundheitsgeschäft bündelt Munich Re ihre Leistungen in der Erst- und Rückversicherung sowie den damit verbundenen Services unter dem Dach der Marke Munich Health. Die weltweiten Kapitalanlagen (ohne Kapitalanlagen mit Versicherungsbezug) von Munich Re in Höhe von 215 Mrd. EUR werden von der MEAG betreut, die ihre Kompetenz auch privaten und institutionellen Anlegern außerhalb der Gruppe anbietet. (09.02.2017/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Munich Re-Aktie: Aktionärsfreundliche Dividendenpolitik - AktienanalyseDie Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF) hat im vierten Quartal und im Gesamtjahr deutlich weniger verdient als im Vorjahr, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Hintergrund seien der anhaltende Preiskampf in der Branche und die kostspielige Restrukturierung der Erstversicherungstochter Ergo. Zudem habe der DAX-Konzern einen deutlichen Anstieg der Großschäden verkraften müssen. Allein die Zerstörungen durch den Hurrikan "Matthew" in den USA und das Erdbeben in Neuseeland im vierten Quartal hätten den Rückversicherer fast eine halbe Mrd. Euro gekostet. Unterm Strich sei der Überschuss daher 2016 um rund 16 Prozent auf 2,6 Mrd. Euro gesunken.Trotz des Gewinnrückgangs sollten die Aktionäre eine höhere Dividende erhalten: Nach zuletzt 8,25 Euro möchten die Münchener nun 8,60 Euro je Aktie springen lassen. Analysten hätten im Schnitt lediglich mit einer Anhebung auf 8,49 Euro gerechnet. Und da sei durchaus noch mehr drin: "Wir sind überzeugt, dass wir das jetzt erreichte Dividendenniveau auch in Zukunft halten und in der Tendenz weiter ausbauen können", habe Finanzvorstand Schneider bei der Vorlage der Eckdaten gesagt.Ungeachtet der aktionärsfreundlichen Dividendenpolitik bleibt das Umfeld für die Munich Re aber herausfordernd, vor allem im Schaden- und Unfallgeschäft, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 05/2017)