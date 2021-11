Kursziel

Munich Re-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 285,00 Buy Jefferies & Company Philip Kett 28.10.2021 273,00 Kaufen DZ BANK Thorsten Wenzel 26.10.2021 250,00 Halten Independent Research Jan Lennertz 21.10.2021 293,00 Buy UBS Will Hardcastle 14.10.2021 317,00 Buy Berenberg Bank Michael Huttner 23.09.2021 289,00 Overweight Barclays Capital Claudia Gaspari 13.09.2021 290,00 Neutral J.P. Morgan Ashik Musaddi 06.09.2021 280,00 Buy Société Générale Vikram Gandhi 13.08.2021 241,00 Halten NORD/LB Volker Sack 12.08.2021 245,00 Hold Deutsche Bank Hadley Cohen 11.08.2021 300,00 Outperform RBC Capital Markets Kamran Hossain 10.08.2021



Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, NASDAQ OTC-Symbol: MURGF) ist ein weltweit führender Anbieter von Rückversicherung, Erstversicherung und versicherungsnahen Risikolösungen. Die Unternehmensgruppe besteht aus den Geschäftsfeldern Rückversicherung und ERGO sowie dem Vermögensmanager MEAG. Munich Re ist weltweit und in allen Versicherungssparten aktiv. Seit ihrer Gründung im Jahr 1880 zeichnet sich Munich Re durch einzigartiges Risiko-Knowhow und besondere finanzielle Solidität aus. Sie bietet ihren Kunden auch bei außergewöhnlich hohen Schäden finanziellen Schutz - vom Erdbeben in San Francisco 1906 bis zur pazifischen Taifunserie 2019.



Munich Re besitzt herausragende Innovationskraft und ist hierdurch in der Lage, auch außergewöhnliche Risiken wie Raketenstarts, erneuerbare Energien, Cyberattacken oder Pandemien abzusichern. Munich Re treibt die digitale Transformation innerhalb ihrer Branche in einer führenden Rolle voran und erweitert hierdurch ihre Risikoanalysefähigkeiten sowie ihr Leistungsangebot. Individuelle Lösungen und große Nähe zu ihren Kunden machen Munich Re zu einem weltweit nachgefragten Risikopartner für Unternehmen, Institutionen und Privatpersonen. (08.11.2021/ac/a/d)







München (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Rückversicherers Munich Re AG (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, NASDAQ OTC-Symbol: MURGF) vor Bekanntgabe der endgültigen Quartalszahlen zu? 317,00 Euro oder 241,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Munich Re-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG wird am 9. November die endgültigen Zahlen zum 3. Quartal 2021 veröffentlichen.Am 19. Oktober hat Munich Re die vorläufigen Zahlen bekannt gegeben. Wie der Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG vom 19. Oktober zu entnehmen ist, seien die Finanzkennzahlen im 3. Quartal vor allem durch das Sturmtief "Bernd" in Deutschland mit ca. EUR 0,6 Mrd. und Hurrikan "Ida" in den USA mit ca. EUR 1,2 Mrd. belastet worden. Aus diesem Grund hätten Analysten mit einem Verlust von ca. EUR 10 Mio. gerechnet (durch Unternehmen erhoben, Bloomberg Konsens: EUR 150 Mio.), ein Ergebnis, welches mit rund EUR 0,4 Mrd. signifikant habe übertroffen werden können. Diese positive Entwicklung sei zum Teil auch durch Veräußerungsgewinne und Währungseffekte unterstützt worden.Somit befinde sich die Münchener Rück auf gutem Weg, die Gewinnprognose in Höhe von EUR 2,8 Mrd. zu erreichen (Q1-3 EUR 2,1 Mrd.), welche mit der Aussendung auch bestätigt worden sei. Derzeit liege der Bloomberg-Konsens bei EUR 2,7 Mrd. Die Prognose beinhaltet auch höhere Covid-19 bedingte Schäden in den Bereichen Leben/Gesundheit sowie Rückversicherung als zunächst erwartet, womit das Ziel eines versicherungstechnischen Gewinns in Höhe von EUR 400 Mio. in der Sparte nicht erreicht werden dürfte, was das Unternehmen schon früher angedeutet hat, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG abschließend.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Munich Re-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von der Privatbank Berenberg, die die Einstufung für den Titel auf "buy" mit einem Kursziel von 317 Euro belassen hat. Die Vorschläge der Europäischen Kommission für eine überarbeitete europäische Branchenrichtlinie ("Solvabilität II") bewegten sich im Rahmen des ursprünglichen Entwurfs der Europäischen Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am 23. September vorliegenden Branchenstudie. Die geplanten Regelungen seien gut für Rückversicherer wie Munich Re, für Lebensversicherer aber tendenziell von Nachteil.Bei Independent Research jedoch wird der Munich Re-Titel mit dem Votum "halten" eingestuft und das Kursziel von 250 Euro genannt. Der Rückversicherer habe nach vorläufigen Angaben im 3. Quartal 2021 einen Anstieg des Nettoergebnisses auf rund 400 (Vj.: 199) Mio. Euro verzeichnet und damit deutlich über den Erwartungen gelegen (Analystenschätzung: +30 Mio. Euro; Marktkonsens: -10 Mio. Euro). Gründe für das besser als erwartete Nettoergebnis seien neben einer positiven Performance in allen Segmenten sowie einem hohen Investmentergebnis auch die geringer als erwartete Belastung durch die Überflutung in Westeuropa gewesen, welche sich auf rund 0,6 Mrd. Euro belaufe. Der Schaden durch den Hurricane Ida in den USA liege bei rund 1,2 Mrd. Euro. Damit belaufe sich das Nettoergebnis für die ersten neun Monate auf 2,1 (Vj.: 1,0) Mrd. Euro.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Munich Re-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Munich Re-Aktie auf einen Blick: