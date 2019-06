Kursziel

Munich Re-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 235,00 Hold HSBC Dhruv Gahlaut 03.06.2019 208,00 Hold Jefferies & Company Philip Kett 03.06.2019 230,00 Neutral Oddo BHF Roland Pfänder 22.05.2019 226,10 Equal-Weight Morgan Stanley Emanuele Musio 17.05.2019 210,00 Halten Nord LB Volker Sack 13.05.2019 194,00 Hold Deutsche Bank Frank Kopfinger 09.05.2019 182,00 Sell UBS AG Jonny Urwin 09.05.2019 202,00 Halten DZ BANK Thorsten Wenzel 08.05.2019 215,00 Neutral Goldman Sachs Sami Taipalus 08.05.2019 215,00 Halten Independent Research Pierre Drach 08.05.2019 220,00 Neutral J.P. Morgan Edward Morris 08.05.2019 235,00 Outperform RBC Capital Markets Kamran Hossain 08.05.2019



221,10 EUR +0,91% (07.06.2019, 17:35)



220,60 EUR +0,73% (07.06.2019, 22:25)



DE0008430026



843002



MUV2



MURGF



Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF) ist ein weltweit führender Anbieter von Rückversicherung, Erstversicherung und versicherungsnahen Risikolösungen. Die Unternehmensgruppe besteht aus den Geschäftsfeldern Rückversicherung und ERGO sowie der Kapitalanlagegesellschaft MEAG. Munich Re ist weltweit und in allen Versicherungssparten aktiv. Seit ihrer Gründung im Jahr 1880 zeichnet sich Munich Re durch einzigartiges Risiko-Knowhow und besondere finanzielle Solidität aus. Sie bietet ihren Kunden auch bei außergewöhnlich hohen Schäden finanziellen Schutz - vom Erdbeben in San Francisco 1906 bis zur atlantischen Hurrikanserie 2017 und den kalifornischen Waldbränden 2018. Munich Re besitzt herausragende Innovationskraft und ist hierdurch in der Lage, auch außergewöhnliche Risiken wie Raketenstarts, Erneuerbare Energien, Cyberattacken oder Pandemien abzusichern. Das Unternehmen treibt die digitale Transformation innerhalb ihrer Branche in einer führenden Rolle voran und erweitert hierdurch ihre Risikoanalysefähigkeiten sowie ihr Leistungsangebot. Individuelle Lösungen und große Nähe zu ihren Kunden machen Munich Re zu einem weltweit nachgefragten Risikopartner für Wirtschaft, Institutionen und Privatpersonen. (10.06.2019/ac/a/d)







München (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Rückversicherers Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 235,00 Euro oder 182,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Munich Re-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG hat am 8. Mai die Zahlen zum ersten Quartal 2019 veröffentlicht.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 8. Mai zu entnehmen ist, hätten höhere Katastrophenschäden dem weltgrößten Rückversicherer Munich Re zum Jahresstart einen deutlichen Gewinnrückgang eingebrockt. Unter dem Strich habe der DAX-Konzern im ersten Quartal 632 Millionen Euro und damit fast ein Viertel weniger als ein Jahr zuvor verdient. Allerdings habe er Anfang 2018 kaum Großschäden schultern müssen. Finanzvorstand Christoph Jurecka sehe den Rückversicherer dennoch auf Kurs, seinen Gewinn im laufenden Jahr wie geplant auf 2,5 Milliarden Euro zu steigern.Von der Großschaden-Belastung, die sich im ersten Quartal auf 479 Millionen Euro belaufen habe, habe mehr als die Hälfte von einem Ereignis aus dem vergangenen Jahr gestammt. Denn die Schäden, die Taifun "Jebi" 2018 in Japan angerichtet habe, seien wie schon bei anderen Rückversicherern höher ausgefallen als zunächst erwartet. Daher legte die Munich Re dafür noch einmal 267 Millionen Euro zur Seite, ergänzt die dpa-AFX.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Munich Re-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose u.a. von Oddo BHF. Die Investmentbank hat das Kursziel für den Titel nach Zahlen von 220 auf 230 Euro angehoben und die Einstufung auf "neutral" belassen. Der Rückversicherer befinde sich trotz gewissen Gegenwinds im ersten Quartal auf Kurs zu seinen Zielen in diesem und im nächsten Jahr, schrieb Analyst Roland Pfänder in einer am 22. Mai vorliegenden Studie.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Munich Re-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Munich Re-Aktie auf einen Blick: