Ein weiterer Schwerpunkt sei der Aufbau einer stabilen Lieferkette gewesen, wozu Carrier eine virtuelle globale "Lieferkettenwache" eingerichtet habe, die 24 Stunden besetzt sei, um akute Probleme mit Zulieferern zu lösen. Carrier habe sich dazu auf den Kauf bestimmter Rohstoffe im Produktionsland konzentriert, um Transportkosten zu senken und die Struktur zu vereinfachen. Auch eine verstärkte Automatisierung durch Erhöhung der automatisierten Fertigungsstunden um 50 Prozent auf mehr als 3 Millionen habe positive Effekte gezeigt.



2. Steigende Erwartungen an Unternehmen, verantwortlich zu handeln



Gerade an Unternehmen aus dem Nahrungsmittelsektor stelle die Gesellschaft den Anspruch, zur Senkung der CO2-Emissionen beizutragen, indem sie Infrastruktur und Nahrungsmittelproduktion entsprechend reformieren würden. Das Multinational Nestlé (ISIN CH0038863350/ WKN A0Q4DC) sei ein Unternehmen, das sich genau dies vorgenommen habe. "Nestlé stellte im Dezember 2020 sein ESG-Programm vor, mit dem das Unternehmen bis 2050 Netto-Nullemissionen erreichen will," sage Mohr. Das Programm erfordere hohe Investitionen, weshalb Nestlé in den nächsten fünf Jahren vier Prozent seiner Umsatzerlöse für sein ESG-Programm ausgeben werde. Das entspreche 3,6 Milliarden US-Dollar pro Jahr.



Maßnahmen des ESG-Programms beinhalten, Strom innerhalb der nächsten fünf Jahre zu 100% aus erneuerbaren Quellen zu beziehen und bis 2025 alle Verpackungen recyclingfähig oder wiederverwendbar zu machen. Nestlé strebe außerdem CO2-Neutralität mehrerer Marken innerhalb der nächsten Jahre an. "Interessanterweise bedeutet dieses Programm keinerlei Margeneinbußen für Nestlé; die Finanzierungskosten sinken, und die unternehmensweiten Margen steigen," berichte Mohr.



3. Digitaler Wandel, nicht nur bei Big-Tech



Im Rahmen der Corona-Pandemie hätten Unternehmen ihre Digitalisierung beschleunigen müssen, doch schon zuvor habe sich der digitale Wandel nicht nur auf die großen Technologieunternehmen beschränkt. Viele Unternehmen, die zur Old Economy zählen würden, hätten bereits in Technologie investiert, um sich neu zu erfinden und ihre Geschäfte zukunftsfähig zu machen.



"Die Baumarktkette Home Depot (ISIN US4370761029/ WKN 866953) ist dafür ein gutes Beispiel," erläutere Mohr. "Das Unternehmen betrieb traditionell riesige Märkte mit hochwertigen Produkten und kompetenten Personal." Das Modell sei sehr erfolgreich gewesen, doch aufgrund veränderter Ansprüche der Kunden, habe Home Depot 2017 mit einer mutigen Strategie begonnen. "In drei Jahren hat das Unternehmen über 11 Milliarden US-Dollar investiert, um ein eher digitaler Konzern zu werden." Das Ziel sei eine einheitliche Kundenerfahrung online und in den Märkten vor Ort gewesen. "Dank seiner aktiven Digitalisierungsstrategie war das Unternehmen gut auf die Folgen von COVID-19 vorbereitet," sage Mohr. Home Depot habe dadurch die enorme Nachfrage nach Renovierungen, während der längeren Lockdown-Phasen bedienen können und daher hätten die Onlineshops von Home Depot 2020 einen Besucherrekord verzeichnen können. Auch die Onlineumsätze seien im Vergleich zum Vorjahr um 86 Prozent gestiegen; der Gesamtumsatz habe rund 20 Prozent zugelegt.



"Multinationals sind in der Lage die langfristigen Veränderungen der Weltwirtschaft über mehrere Generationen hinweg voranzutreiben, zu gestalten und letztlich davon zu profitieren," resümiere Mohr. Mit einem Portfolio, das Positionen in ausgewählten jungen und etablierten Multinationals beinhalte, von denen viele anpassungsfähig und stabil seien, könnten also auch Anleger von diesen langfristigen Entwicklungen profitieren. (15.02.2022/ac/a/m)







