Kurzprofil Mowi ASA:



Mowi (ISIN: NO0003054108, WKN: 924848, Ticker-Symbol: PND, Nasdaq OTC-Symbol: MNHVF) ist das weltweit führende Seafood-Unternehmen und der größte Produzent von Zuchtlachs, mit Präsenz in 25 Ländern und insgesamt 13.233 Mitarbeitern weltweit. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Bergen, Norwegen, und wird an der Börse von Oslo (MOWI02) gehandelt.



Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.mowi.com (13.03.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mowi-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Zuchtlachsproduzenten Mowi ASA (ISIN: NO0003054108, WKN: 924848, Ticker-Symbol: PND, Nasdaq OTC-Symbol: MNHVF) unter die Lupe.Im Zuge des weltweiten Börsen-Crashs im Zuge der Corona-Panik hätten auch die Aktien der Lachsproduzenten kräftig Federn lassen müssen. Dabei hätten sich die Lachspreise in den vergangenen Wochen relativ stabil gehalten, was ja auch logisch sei, da auch Menschen in Quarantäne essen müssten Für Anleger biete das gute Chancen.Denn die operativen Geschäftsaussichten für den Weltmarktführer Mowi oder auch den wachstumsstarken kleineren Rivalen Grieg Seafood (ISIN: NO0010365521, WKN: A0MUHR) würden nach wie vor gut bleiben. Die weltweite Nachfrage nach Lachs dürfte weiter steigen. Natürlich sei es durchaus wahrscheinlich, dass es im Zuge der Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus kurzfristig auch operative Probleme bei den norwegischen Firmen geben könnte. Doch mittel- bis langfristig sollte von diesen negativen Effekten nur wenig zu spüren sein.Daher können mutige Investoren allmählich wieder erste Positionen bei Mowi und/oder Grieg Seafood aufbauen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Mit einem KGV von 12 (Mowi) bzw. 10 (Grieg) seien die beiden Qualitätstitel mit stabilen Wachstumsraten nun sehr attraktiv bewertet. Wer sich für einen Einstieg entscheide, sollte seine Position aber unbedingt mit einem Stopp bei 12,50 (Mowi) bzw. 7,00 Euro (Grieg) absichern. (Analyse vom 13.03.2020)Börsenplätze Mowi-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Mowi-Aktie:15,505 EUR +3,75% (13.03.2020, 16:55)