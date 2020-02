Oslo Stock Exchange-Aktienkurs Mowi-Aktie:

221,10 NOK +0,36% (11.02.2020, 16:25)



ISIN Mowi-Aktie:

NO0003054108



WKN Mowi-Aktie:

924848



Ticker-Symbol Mowi-Aktie:

PND



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Mowi-Aktie:

MNHVF



Kurzprofil Mowi ASA:



Mowi (ISIN: NO0003054108, WKN: 924848, Ticker-Symbol: PND, Nasdaq OTC-Symbol: MNHVF) ist das weltweit führende Seafood-Unternehmen und der größte Produzent von Zuchtlachs, mit Präsenz in 25 Ländern und insgesamt 13.233 Mitarbeitern weltweit. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Bergen, Norwegen, und wird an der Börse von Oslo (MOWI02) gehandelt.



Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.mowi.com. (12.02.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mowi-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Zuchtlachsproduzenten Mowi ASA (ISIN: NO0003054108, WKN: 924848, Ticker-Symbol: PND, Nasdaq OTC-Symbol: MNHVF) unter die Lupe.Das norwegische Unternehmen habe heute seine Zahlen für das abgelaufene Quartal bzw. das Gesamtjahr vorgelegt. Und diese hätten sich sehen lassen können: Demnach habe Mowi mit 4,3 Mrd. Euro einen neuen Rekordumsatz erzielt. Hauptgrund hierfür sei eine um 16% höhere Ernte von 436.000 Tonnen gewesen. Der Nettogewinn sei im Jahresvergleich von 1,15 auf 1,43 Euro je Aktie gestiegen. Die Dividende für das abgelaufene Quartal solle erneut bei 2,60 norwegische Kronen (NOK; umgerechnet 0,26 Euro) liegen. Daraus errechne sich auf das Gesamtjahr hochgerechnet eine Brutto-Dividendenrendite von 4,7%. Dieser Ertrag werde jedoch durch die norwegische Quellensteuer geschmälert."Der Aktionär" bleibe für die Mowi-Aktie optimistisch gestimmt und rate nach wie vor zum Kauf der Dividendenperle. Der Stoppkurs sollte bei 17,90 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Mowi-Aktie:21,99 EUR -0,18% (12.02.2020, 09:54)